“Cumplí un ciclo jugando fuera de Chile… Por fin estaré más cerca de mi familia y de mi país”

Palestino presentó a sus nuevos refuerzos durante la “Tarde Árabe” que se llevó a cabo este lunes por la tarde. En dicha instancia, ADN Deportes conversó con el último fichaje que sumó el club para la temporada 2026: el defensa central Enzo Roco.

El zaguero nacional, campeón de la Copa América Centenario con La Roja, regresó al fútbol chileno tras un largo recorrido en el extranjero, donde pasó por clubes de Turquía, España, Arabia Saudita y México.

“Creo que cumplí un ciclo jugando fuera de Chile. Ahora me siento con la energía para traspasar mi experiencia a los más jóvenes y poder conseguir cosas importantes”, explicó el defensor sobre su retorno a la liga local.

“Palestino es un club que lleva años luchando arriba, disputando copas internacionales y haciendo las cosas serias. Es un club que tiene una estructura definida, es un club muy familiar y me han hecho sentir muy importante en el proyecto”, destacó el ex Universidad Católica.

En la misma línea, agregó: “Todas esas cosas hicieron que yo tomara la decisión de venir aquí. Por fin voy a estar más cerca de mi familia y de mi país”.

Por último, Enzo Roco abordó sus expectativas para este 2026. “El máximo desafío es poder lograr algún título. Creo que podemos hacer un lindo año, trabajando de forma unida con compromiso y humildad. Semana a semana se irá reflejando eso. Podemos lograr grandes cosas en Palestino”, concluyó.