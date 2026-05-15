“¿Qué edad tiene tu beba?”: revelan impactantes mensajes del celular de hombre acusado de violaciones en todo Chile

Nuevos antecedentes estremecen el caso de Sebastián Pinilla Ulloa, el hombre de 34 años detenido en Iquique y sindicado por la Fiscalía como un presunto violador serial de niñas menores de edad, cuyos abusos además habrían sido grabados y almacenados en su teléfono celular.

La investigación apunta a que el imputado recorrió distintas ciudades del país contactando mujeres a través de aplicaciones de citas para acercarse a sus hijas.

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Según el Ministerio Público, utilizaba tanto su nombre real como el alias “Michael Hidalgo” en plataformas como Badoo, donde preguntaba directamente a las mujeres si tenían niñas a su cargo.

Entre los mensajes encontrados en su celular aparecen frases como “¿Qué edad tiene tu beba?” y “¿Cómo lo harás el viernes con lo de tu hija?”, conversaciones que forman parte de la evidencia recopilada por los investigadores.

La fiscal de delitos sexuales, Camila Albarracín, detalló que en el teléfono del imputado se encontraron videos y fotografías registrados entre 2019 y 2023, donde aparecen al menos tres niñas de entre 3 y 5 años siendo víctimas de abusos y violaciones.

Según la indagatoria, los delitos podrían haberse cometido en Tarapacá, Antofagasta, La Serena, Concepción y Temuco, ciudades donde el sujeto residió o trabajó como técnico eléctrico y reparador de electrodomésticos y aires acondicionados.

El caso también sumó el duro testimonio de una expareja del imputado, quien aseguró haber sufrido violencia psicológica, sexual e incluso intentos de homicidio durante la relación. “Mantenía el control absoluto de mi vida”, relató la mujer a T13.

Pinilla Ulloa permanece en prisión preventiva tras ser formalizado por tres delitos de violación de menores de 14 años, un delito de violación de mayor de 14 años, abuso sexual infantil, producción y almacenamiento de material de explotación sexual y obstrucción a la investigación, luego de reiniciar su teléfono al momento de su detención.