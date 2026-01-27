;

VIDEO. Marcelo Morales aterriza en Chile para ser refuerzo de la U: “Feliz de volver al club que me vio crecer”

Marcelo Morales aterrizó en Santiago hace algunos minutos y espera pasar los exámenes médicos para firmar su nuevo contrato en la escuadra azul.

La Universidad de Chile está a detalles de cerrar a su quinto refuerzo para la temporada 2026. De hecho, el jugador ya aterrizó en Santiago para realizarse los exámenes médicos y posteriormente firmar su contrato.

Se trata de Marcelo Morales, quien vuelve al Centro Deportivo Azul tras un año en el New York Red Bulls, club que lo cede al cuadro universitario luego de contar con poca continuidad en la MLS.

Feliz de volver al club que me vio crecer. Ahora faltan afinar los últimos detalles, los exámenes… feliz”, dijo el lateral izquierdo apenas bajó del avión.

Al ser consultado por los objetivos que se pone en su regreso al “Romántico Viajero”, señaló: “Obviamente salir campeón, que es a lo que la U aspira todos los años, así que vamos a eso”.

El lateral izquierdo llega para suplir la baja de Matías Sepúlveda, quien en el presente mercado se marchó a Lanús, lo que dejaba a Felipe Salomoni como una de las pocas alternativas en la banda zurda.

