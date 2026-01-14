;

VIDEO. Representante de jugadores reconoce sus gestiones frustradas por comprar O’Higgins y Deportes Iquique

En diálogo con Los Tenores, Regis Marques explicitó su interés por adquirir un club de Primera División.

Carlos Madariaga

Representante de jugadores reconoce sus gestiones frustradas por comprar O’Higgins y Deportes Iquique

Representante de jugadores reconoce sus gestiones frustradas por comprar O’Higgins y Deportes Iquique / Cristian Vivero Boornes

En una conversación más que franca con Los Tenores, el representante de jugadores Regis Marques comentó su interés en ser parte del fútbol chileno, más allá de la negociación por jugadores.

De hecho, el brasileño comentó las virtudes que tiene el balompié nacional. “Algún día yo voy a ser dueño de un equipo de Chile. Yo creo que de toda Sudamérica es el único país que, con la plata de sponsors y de la tele, puedes conseguir mantener el club, no tienes que poner de tu plata. Yo creo que con un buen trabajo puedes hacer todo con la plata que el club reciba”, dijo, reconociendo sus negociaciones para ser dueño de Deportes La Serena.

Revisa también:

ADN

“Si no es La Serena, vamos a buscar otra oportunidad. Yo hice una propuesta cercana a los 4 millones de dólares”, dijo Regis Marques, que también evidenció su interés por otros equipos chilenos.

“En su momento me reuní con un dueño de O’Higgins, pero O’Higgins era una situación más compleja porque tenía un complejo deportivo (...) Ofrecí 8 millones de dólares”, apuntó el representante.

También puntualizó otros rumores sobre su injerencia al momento de adquirir la propiedad de un club de Primera División. “No me interesa hablar tanto de Huachipato. Yo hablé en su momento con Iquique cuando dijeron que querían vender, pero sinceramente no me gusta la ciudad, logísticamente es complicado”, concluyó Regis Marques en Los Tenores.

Contenido patrocinado

&#039;Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana&#039;: Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

'Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana': Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: &#039;Lo que yo quiero es...&#039;

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: 'Lo que yo quiero es...'

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Latife Soto recuerda &#039;ataque&#039; que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: &#039;Es más común de lo que creemos&#039;

Latife Soto recuerda 'ataque' que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: 'Es más común de lo que creemos'

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad