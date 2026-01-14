Representante de jugadores reconoce sus gestiones frustradas por comprar O’Higgins y Deportes Iquique

En una conversación más que franca con Los Tenores, el representante de jugadores Regis Marques comentó su interés en ser parte del fútbol chileno, más allá de la negociación por jugadores.

De hecho, el brasileño comentó las virtudes que tiene el balompié nacional. “Algún día yo voy a ser dueño de un equipo de Chile. Yo creo que de toda Sudamérica es el único país que, con la plata de sponsors y de la tele, puedes conseguir mantener el club, no tienes que poner de tu plata. Yo creo que con un buen trabajo puedes hacer todo con la plata que el club reciba”, dijo, reconociendo sus negociaciones para ser dueño de Deportes La Serena.

“Si no es La Serena, vamos a buscar otra oportunidad. Yo hice una propuesta cercana a los 4 millones de dólares”, dijo Regis Marques, que también evidenció su interés por otros equipos chilenos.

“En su momento me reuní con un dueño de O’Higgins, pero O’Higgins era una situación más compleja porque tenía un complejo deportivo (...) Ofrecí 8 millones de dólares”, apuntó el representante.

También puntualizó otros rumores sobre su injerencia al momento de adquirir la propiedad de un club de Primera División. “No me interesa hablar tanto de Huachipato. Yo hablé en su momento con Iquique cuando dijeron que querían vender, pero sinceramente no me gusta la ciudad, logísticamente es complicado”, concluyó Regis Marques en Los Tenores.