VIDEO. Confirman hallazgo de avión desaparecido con 15 personas en Colombia: no hubo sobrevivientes

La aeronave fue localizada en una zona montañosa del Catatumbo tras horas de intensa búsqueda.

Javiera Rivera

Las autoridades de Colombia confirmaron el hallazgo de la aeronave HK-4709 de la aerolínea estatal Satena, que se encontraba desaparecida con 15 personas a bordo en la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, no se registran sobrevivientes. En tanto, el avión fue localizado en una zona montañosa, tras varias horas de intensas labores de búsqueda aérea y terrestre.

La información inicial fue entregada por campesinos del sector, quienes alertaron sobre la presencia de restos de la aeronave, según confirmó Satena en un comunicado.

En declaraciones a Noticias Caracol, el secretario de Seguridad de Norte de Santander, Jorge Quintero, señaló que el lugar presenta complejas condiciones geográficas y de seguridad, lo que ha dificultado el acceso de los equipos de rescate.

Quintero añadió que la zona presenta presencia de grupos armados ilegales, lo que obliga a extremar las medidas de protección para los rescatistas. “Es una situación lamentable que enluta al departamento”, sostuvo.

El vuelo NSE 8849, operado por la empresa Searca bajo convenio con Satena, despegó desde Cúcuta a las 11:42 horas con destino al aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, donde debía aterrizar a las 12:05. Sin embargo, el último contacto se registró a las 11:54.

A bordo viajaban 13 pasajeros y dos tripulantes, entre ellos el representante de las curules de paz, Diógenes Quintero; el exconcejal de Ocaña, Juan Pacheco; y el médico y candidato a la Cámara, Carlos Salcedo, además de sus respectivos acompañantes.

Lista oficial de víctimas

Satena confirmó que las personas que viajaban en el avión eran:

  • Capitán Miguel Vanegas
  • Copiloto José de la Vega
  • María Álvarez Barbosa
  • Carlos Salcedo
  • Rolando Peñaloza Gualdrón
  • María Díaz Rodríguez
  • Maira Avendaño Rincón
  • Anayisel Quintero
  • Karen Parales Vera
  • Anirley Julio Osorio
  • Gineth Rincón
  • Diógenes Quintero Amaya
  • Natalia Acosta Salcedo
  • Maira Sánchez Criado
  • Juan Pacheco Mejía

