Gustavo Petro confirma que se reunirá con Donald Trump a inicios de febrero en Washington

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que se reunirá en Estados Unidos con su homólogo Donald Trump el 3 de febrero, en medio de una desescalada de las tensiones diplomáticas entre ambos mandatarios.

“Será el 3 de febrero. Ya veremos los resultados de esa reunión”, dijo Petro durante una reunión televisada con sus ministros.

Trump y Petro protagonizaron una agria confrontación verbal el año pasado y la tensión escaló tras el ataque estadounidense a Venezuela, con amenazas de Trump sobre posibles acciones militares en Colombia.

Ambos bajaron el tono la semana pasada tras una llamada telefónica en la que acordaron limar asperezas.

“El Consejo de Ministros tiene un tema (sobre narcotráfico), que es el que ha intensificado el debate entre Estados Unidos y Colombia -entre los gobiernos, entre los presidentes- que ha terminado con una posibilidad de reunión que será el 3 de febrero, ya veremos los resultados de esa reunión, que es determinante”, expresó Petro.

Al intervenir ante sus ministros, el mandatario recordó que presentará a Trump los datos sobre narcotráfico de su Gobierno para que “sepa realmente lo que ha pasado en la lucha que hemos librado en este Gobierno contra los narcóticos”.