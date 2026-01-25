;

Con destino a Bolivia y Colombia: 83 personas son expulsadas de Chile en el primer vuelo chárter de 2026

Desde la PDI señalaron que algunos de ellos registraban expulsiones administrativas por delitos de homicidio, robo y delitos sexuales.

Este domingo, el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) y la Policía de Investigaciones (PDI) expulsaron a 83 extranjeros en el primer vuelo chárter del año con destino a Bolivia y Colombia.

La prefecto de la PDI Polly Ureta informó que estas personas –52 de nacionalidad colombiana y 31 bolivianos– mantenían vigentes expulsiones tanto judiciales como administrativas.

“Estas últimas por los delitos de homicidio, robo o delitos sexuales, infracciones a la ley de drogas y a la ley de armas, entre otros”, detalló.

Más de 4 mil extranjeros expulsados

El director nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, destacó que “con la salida del vuelo 23 en lo que va de gobierno, se concretan 4.421 expulsiones de personas extranjeras desde el 2022″.

Durante 2025, el SERMIG y la PDI materializaron 1.117 expulsiones desde el territorio nacional. En lo que va de 2026, ya se ha expulsado a 128 personas del país.

