Ataque mortal con drones en Sudamérica: esto ocurrió en un parque / Anton Petrus

El alcalde del municipio de Argelia, en el departamento colombiano del Cauca, Osman Duan Guaca, confirmó este martes a medios locales que al menos una persona murió y 14 resultaron heridas tras un ataque con drones cerca del parque central.

“Hay el reporte de una persona que ha perdido la vida, una cantidad de heridos aún por determinar, hasta ahora hay un reporte de 14 heridos, unos de mayor gravedad que otros, pero la situación es confusa, es triste y lamentable”, dijo el funcionario en entrevista con Noticias Caracol.

El alcalde gregó que la comunidad del corregimiento de El Plateado se encuentra atemorizada y pidió al Gobierno más garantías de seguridad así como una investigación exhaustiva para identificar a los responsables de este crimen.

“Esta situación se tiene que esclarecer porque se repiten episodios de otros tiempos que considerábamos ya pasados y hechos superados, pero vemos que todo el tema de conflictividad nos enluta de nuevo”, manifestó.

Las autoridades locales organizan un consejo de seguridad en la región en donde delinquen grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El pasado 20 de enero se registró en la misma zona un atentado con explosivos cerca de un colegio y de la estación de Policía de El Plateado, en donde un uniformado resultó herido por la explosión que causó daños en varias viviendas.