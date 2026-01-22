La Liga de Primera cambia de nombre para 2026 con la llegada de nuevo sponsor: ya es oficial

El torneo de la Primera División del fútbol chileno cambia de nombre para la temporada 2026. Tal como adelantó ADN Deportes, la ANFP y TNT Sports oficializaron un acuerdo con Mercado Libre, que desde ahora se convertirá en el nuevo “Naming Sponsor” del Campeonato Nacional.

La empresa multinacional argentina dedicada al comercio electrónico se adjudicó los derechos de denominación de la Liga de Primera para las ediciones de 2026 y 2027, incluyendo la exposición de su marca en las transmisiones televisivas y digitales del torneo.

“Para nosotros es un honor sellar esta alianza con Mercado Libre, la principal plataforma de comercio electrónico de América Latina. Esto refleja la valoración de nuestra competencia y su conexión con compañías innovadoras que están marcando tendencias y abriendo caminos", declaró el presidente de la ANFP, Pablo Milad, a través de un comunicado oficial.

“Estamos seguros que en esta nueva unión de fuerzas, en la que también participamos junto a TNT Sports, podremos llevar nuestra Liga de Primera a todos los rincones de nuestro país, para conectar el deporte más lindo del mundo con las niñas y niños, las familias y todos los hinchas de Chile y Latinoamérica”, agregó.

Por su parte, Alan Meyer, vicepresidente de Mercado Libre para Países Andinos, agregó: “El fútbol es el deporte más popular, más practicado y más visto de Chile. Asociarnos a la Liga de Primera es un tremendo honor. Significa apoyar un elemento muy importante para nuestro país".

Durante los últimos años, Mercado Libre ha patrocinado al equipo de Alpine de la Fórmula 1, competiciones de clubes de la Conmebol, al tenista brasileño João Fonseca y recientemente a la Liga Profesional de Fútbol de Argentina para 2026 y 2027, entre otras competencias.