;

La Liga de Primera cambia de nombre para 2026 con la llegada de nuevo sponsor: ya es oficial

Tal como adelantó ADN Deportes, el torneo de la Primera División del fútbol chileno tiene nuevo auspiciador principal. El acuerdo se firmó por dos temporadas.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

El torneo de la Primera División del fútbol chileno cambia de nombre para la temporada 2026. Tal como adelantó ADN Deportes, la ANFP y TNT Sports oficializaron un acuerdo con Mercado Libre, que desde ahora se convertirá en el nuevo “Naming Sponsor” del Campeonato Nacional.

La empresa multinacional argentina dedicada al comercio electrónico se adjudicó los derechos de denominación de la Liga de Primera para las ediciones de 2026 y 2027, incluyendo la exposición de su marca en las transmisiones televisivas y digitales del torneo.

Revisa también:

ADN

“Para nosotros es un honor sellar esta alianza con Mercado Libre, la principal plataforma de comercio electrónico de América Latina. Esto refleja la valoración de nuestra competencia y su conexión con compañías innovadoras que están marcando tendencias y abriendo caminos", declaró el presidente de la ANFP, Pablo Milad, a través de un comunicado oficial.

“Estamos seguros que en esta nueva unión de fuerzas, en la que también participamos junto a TNT Sports, podremos llevar nuestra Liga de Primera a todos los rincones de nuestro país, para conectar el deporte más lindo del mundo con las niñas y niños, las familias y todos los hinchas de Chile y Latinoamérica”, agregó.

Por su parte, Alan Meyer, vicepresidente de Mercado Libre para Países Andinos, agregó: “El fútbol es el deporte más popular, más practicado y más visto de Chile. Asociarnos a la Liga de Primera es un tremendo honor. Significa apoyar un elemento muy importante para nuestro país".

Durante los últimos años, Mercado Libre ha patrocinado al equipo de Alpine de la Fórmula 1, competiciones de clubes de la Conmebol, al tenista brasileño João Fonseca y recientemente a la Liga Profesional de Fútbol de Argentina para 2026 y 2027, entre otras competencias.

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad