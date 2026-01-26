;

U de Chile recibe castigo por mal comportamiento de su hinchada en el torneo pasado: purgarán sanción ante Audax Italiano

El Tribunal de Disciplina cuestionó la actitud de los fanáticos durante el encuentro contra Coquimbo Unido en diciembre pasado.

Carlos Madariaga

Este viernes, la U de Chile dará el vamos al Campeonato Nacional 2026 recibiendo al Audax Italiano en el Estadio Nacional.

Sin embargo, los azules deberán purgar en dicho encuentro un castigo que arrastran del torneo pasado.

Todo debido a la sanción impuesta por el Tribunal de Disciplina de la ANFP ante los incidentes protagonizados por parte de su hinchada en el empate ante Coquimbo Unido el 2 de diciembre.

En el Santa Laura, la instalación de lienzos no autorizados, utilización de elementos pirotécnicos y la interrupción del juego en dos ocasiones fueron elementos suficientes para la primera sala de la orgánica, que falló de manera unánime contra el club.

En el texto dado a conocer por la propia Universidad de Chile, el castigo implica que los 3.327 espectadores que estuvieron en la galería Norte del recinto de Independencia en aquel encuentro no podrán asistir ni adquirir entradas para el juego con Audax Italiano.

“Universidad de Chile deberá informar oportunamente a la ticketera contratada para la venta de entradas la lista de personas impedidas de adquirir entradas e ingresar al estadio”, se lee en el documento.

