Fonasa activa atención gratuita para afectados por incendios en Ñuble y Biobío: ¿Cómo funciona?

Las personas damnificadas por los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío podrán acceder a atención de salud ambulatoria gratuita, incluso en clínicas privadas, tras la activación de un beneficio especial anunciado por el Ministerio de Salud y Fonasa.

La medida se implementa a través del Sistema de Atención de Fonasa para Emergencias y Desastres (SAFED), mecanismo diseñado para reforzar la respuesta sanitaria durante catástrofes y facilitar el acceso oportuno a prestaciones de salud para quienes han sido afectados.

El beneficio contempla prestaciones ambulatorias sin costo, como consultas médicas con especialistas, exámenes de laboratorio, toma de muestras e imagenología. No considera hospitalizaciones ni procedimientos que requieran internación.

Las atenciones podrán realizarse tanto en la red pública como en centros privados que forman parte del sistema, entre ellos clínicas de la ACHS, Andes Salud, BUPA, Integramédica, Clínica Biobío, Sanatorio Alemán y la Red de Salud UC CHRISTUS.

¿Quiénes pueden acceder?

Para acceder a este beneficio, las personas deben:

Estar afiliadas a Fonasa en cualquiera de sus tramos (A, B, C o D).

Figurar como damnificadas en la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), levantada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en las zonas afectadas.

¿Hasta cuándo estará vigente?

El sistema estará disponible mientras se mantenga la alerta sanitaria decretada por el Gobierno, actualmente fijada hasta el 31 de marzo de 2026. Fonasa informará por sus canales oficiales cuándo comenzará la implementación efectiva del beneficio.