;

Fonasa activa atención gratuita para afectados por incendios en Ñuble y Biobío: ¿Cómo funciona?

El beneficio permite acceder a consultas y exámenes ambulatorios sin costo, incluso en clínicas privadas.

Javiera Rivera

Fonasa activa atención gratuita para afectados por incendios en Ñuble y Biobío: ¿Cómo funciona?

Fonasa activa atención gratuita para afectados por incendios en Ñuble y Biobío: ¿Cómo funciona?

Las personas damnificadas por los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío podrán acceder a atención de salud ambulatoria gratuita, incluso en clínicas privadas, tras la activación de un beneficio especial anunciado por el Ministerio de Salud y Fonasa.

La medida se implementa a través del Sistema de Atención de Fonasa para Emergencias y Desastres (SAFED), mecanismo diseñado para reforzar la respuesta sanitaria durante catástrofes y facilitar el acceso oportuno a prestaciones de salud para quienes han sido afectados.

El beneficio contempla prestaciones ambulatorias sin costo, como consultas médicas con especialistas, exámenes de laboratorio, toma de muestras e imagenología. No considera hospitalizaciones ni procedimientos que requieran internación.

Las atenciones podrán realizarse tanto en la red pública como en centros privados que forman parte del sistema, entre ellos clínicas de la ACHS, Andes Salud, BUPA, Integramédica, Clínica Biobío, Sanatorio Alemán y la Red de Salud UC CHRISTUS.

Revisa también

ADN

¿Quiénes pueden acceder?

Para acceder a este beneficio, las personas deben:

  • Estar afiliadas a Fonasa en cualquiera de sus tramos (A, B, C o D).
  • Figurar como damnificadas en la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), levantada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en las zonas afectadas.

¿Hasta cuándo estará vigente?

El sistema estará disponible mientras se mantenga la alerta sanitaria decretada por el Gobierno, actualmente fijada hasta el 31 de marzo de 2026. Fonasa informará por sus canales oficiales cuándo comenzará la implementación efectiva del beneficio.

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad