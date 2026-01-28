;

Prestigiosa revista de salud pone a Chile como ejemplo mundial en la lucha contra el virus sincicial

Un nuevo reconocimiento internacional posiciona al país como líder regional en salud infantil.

La prestigiosa revista científica The Lancet Regional Health – Americas reconoció a Chile como uno de los países líderes en la región en la prevención del Virus Respiratorio Sincicial (VRS).

La publicación resaltó la implementación de la cobertura universal del anticuerpo monoclonal Nirsevimab al nacer, medida que permitió reducir de forma significativa los casos graves durante la primera temporada.

Según el análisis, esta política posicionó a Chile como un referente regional, en un contexto marcado por profundas desigualdades en salud.

El texto subrayó que el alto costo de estos tratamientos sigue siendo una barrera para la mayoría de los países de ingresos bajos y medios, lo que vuelve excepcional el caso chileno.

Además, destacó la estrategia integrada que combina vacunación materna y protección al nacer, la cual podría reducir la mortalidad infantil entre un 76% y 85%.

Finalmente, The Lancet concluyó que la experiencia de Chile demuestra que, con inversión sostenida y un sistema de atención primaria sólido, es posible garantizar el acceso equitativo a innovaciones en salud.

