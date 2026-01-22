El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) detuvo este martes a un niño de cinco años en Minnesota cuando regresaba a su casa desde la escuela.

Liam Ramos y su padre fueron detenidos en la entrada de su domicilio, en el sector de Columbia Heights, un suburbio de Minneapolis, señaló la superintendenta del distrito durante una conferencia de prensa.

El menor, que había cumplido cinco años recientemente, forma parte de un grupo de cuatro estudiantes del distrito escolar que han sido detenidos por agentes federales de inmigración en un período de dos semanas, en el contexto del aumento de los operativos migratorios ordenados por la administración de Donald Trump en la zona.

Según relató la superintendenta del distrito, Zena Stenvik, el niño y su padre fueron interceptados apenas llegaron a su domicilio. La autoridad explicó que acudió personalmente al lugar tras ser informada del hecho y que, al arribar, el automóvil seguía encendido y ambos ya se encontraban bajo custodia,informó el medio The Guardian.

Un niño como carnada

De acuerdo con Zena Stenvik, un agente sacó al menor del vehículo y lo condujo hasta la puerta de la vivienda para que golpeara e intentara verificar si había otras personas en el interior, una acción que calificó como el uso del niño para facilitar el procedimiento.

Stenvik indicó además que otro adulto que vive en el inmueble se encontraba fuera durante el operativo y solicitó hacerse cargo del menor para evitar su traslado, solicitud que fue rechazada por los agentes.

Posteriormente, el hermano mayor del niño, alumno de enseñanza media, regresó al hogar y encontró la vivienda vacía. Directores de establecimientos educacionales del distrito concurrieron al lugar para entregar apoyo a la familia.

MINNESOTA, UNITED STATES - JANUARY 14: Federal agents deploy tear gas as residents protests. (Photo by Madison Thorn/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Ampliar

En respuesta, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, sostuvo que ICE llevaba a cabo una operación específica para detener al padre del menor, a quien describió como inmigrante en situación irregular.

Además, aseguró que el niño no era el objetivo del procedimiento y afirmó que el adulto habría intentado huir, por lo que un agente permaneció con el menor mientras se concretaba la detención.

La superintendenta señaló que no se trata de un caso aislado y detalló que, en las últimas semanas, otros tres estudiantes fueron detenidos por agentes de inmigración, quienes fueron posteriormente trasladados a centros de detención en Texas.