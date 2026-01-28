;

Cangri envía emocionante mensaje a Dash desde el más allá: “Hermano, estoy feliz porque...”

Pablo Canaliza fue invitado a “Mundos Opuestos 3″ y sorprendió al concursante con palabras que cruzaron la frontera de lo terrenal.

Javier Méndez

Esta semana Pablo Canaliza, el reconocido médium que ha ganado popularidad en la TV durante el último año, apareció en el reality show Mundos Opuestos 3 de Canal 13.

“Conocerán a alguien que nació con un don: unir a todos los mundos”, adelantó Atenea a los participantes del encierro.

Una vez que entró a la casa, el vidente apuntó directo a los ítems de Maickol González, el maipucino conocido popularmente como Dash.

“¿Quién es él?“, preguntó el invitado. ”Mi padre y un amigo (Cangri)“, respondió de inmediato el concursante.

Él (Cangri) dice: ‘Hermano, estoy feliz porque estás haciendo lo que yo no pude’. Dice que parte de esos elementos que tienes ahí son de él”, relató Pablo Canaliza.

Ahí, ambos se acercaron al velador de Dash y vieron fotos. “Aquí estábamos haciendo de Winsin y Yandel”, recordó el cantante urbano.

“¿Tienes los tatuajes que nos hicimos juntos", preguntó Cangri desde el más allá. “Sí, aquí está”, aseguró González y mostró su pierna con el diseño. “Los dos tenemos el mismo”, detalló.

Mira el momento a continuación:

