"¿Es asiático?" Wisin publicó fotos sin sus clásicos lentes (y las redes sociales no se demoraron en reaccionar)

El cantante subió a sus redes navideñas con su familia y los comentarios expresaron

"¿Es asiático?" Wisin publicó fotos sin sus clásicos lentes (y las redes sociales no se demoraron en reaccionar)

“¿Es asiático?" Wisin publicó fotos sin sus clásicos lentes (y las redes sociales no se demoraron en reaccionar) / John Parra

¿Qué había detrás de esas gafas? El reguetonero Wisin, cuyo nombre real es Juan Luis Morera, se convirtió en tendencia en redes sociales por un detalle inusual en su apariencia: compartió fotografías con su familia donde aparece sin sus tradicionales lentes oscuros.

Sin importar si había sol o no, el dúo Wisin & Yandel no se sacaba sus anteojos de sol. En su cuenta de Instagram, el puertorriqueño de 47 años apareció con su cara limpia, acompañado por su esposa Yomaira Ortiz y sus tres hijos.

“Pues yo sé los planes que tengo para ustedes —dice el Señor—. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza”, decía su posteo.

El posteo superó los 326 mil likes, con miles de comentarios. La ausencia del accesorio permitió a los fanáticos ver una faceta mucho más natural y humana del artista puertorriqueño.

Los comentarios más sorprendentes

La publicación, que se viralizó, se centró en la apariencia que sería más propia de un lugar del mundo muy lejano al Caribe. “Como así que Wisin es asiático?”, dice uno de los comentarios más populares.

“Damas y caballeros Yo estoy impresionada 😮 no sabía que esa era la cara de Wisin 🤣“, ”Wi - shing“, ”Nunca me acostumbraré a ver a W sin lentes jaja" y “Uuuu nunca te había visto sin lentes ... Dime q te pasooo tu no eras asiiii” fueron algunos.

Las imágenes navideñas:

