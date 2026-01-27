Tras más de una década de espera, el nuevo Hospital del Salvador se alista para abrir sus puertas

Tras más de una década de espera, Hospital del Salvador se alista para abrir sus puertas / Diego Martin

Luego de más de diez años en construcción, el nuevo Hospital del Salvador y el Instituto Nacional de Geriatría, ubicados en Providencia, región Metropolitana, iniciaron la fase clave previa a su apertura definitiva, dando inicio a la cuenta regresiva.

Se trata de la Puesta en Servicio Provisoria (PSP), un período de evaluación de cerca de 90 días en el que se revisa el funcionamiento de los sistemas, equipamiento e instalaciones del recinto.

Desde el Ministerio de Obras Públicas (MOP) advirtieron que la concesionaria presenta retrasos en el cumplimiento de este hito, situación que ha derivado en la aplicación de multas diarias, aunque esperan que se regularice en los próximos meses.

Al respecto, el exsubsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, subrayó que este proceso permitirá detectar observaciones antes de autorizar la apertura definitiva: “Es un paso fundamental para asegurar que el hospital entre en funcionamiento”.

El nuevo complejo hospitalario contará con 24 pabellones quirúrgicos, una unidad de diálisis con 19 sillones y equipamiento de alta complejidad, beneficiando a una población estimada de casi 600 mil personas del sector oriente de Santiago.

Si no surgen contratiempos mayores, la puesta en servicio definitiva podría concretarse dentro de 2026, marcando el fin de un extenso proceso que estuvo marcado por retrasos administrativos, hallazgos arqueológicos y la pandemia.