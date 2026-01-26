;

Vuelve la lluvia a Santiago: meteorólogo anuncia el día en que caerán precipitaciones en la capital

El especialista también detalló la cantidad de milímetros de agua que caerá sobre la región Metropolitana. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Vuelve la lluvia a Santiago: meteorólogo anuncia el día en que caerán precipitaciones en la capital

La tarde del pasado domingo, los habitantes de la región Metropolitana quedaron sorprendidos, luego de que se desarrollara una tormenta eléctrica en pleno verano.

Truenos, relámpagos, lluvia y hasta un arcoíris fue lo que pudieron divisar los capitalinos en la tarde-noche del domingo.

Revisa también:

ADN

Si bien para esta semana se prevén altas temperaturas en la capital, hay un día en el que la lluvia se volvería a hacer presente en Santiago.

¿Qué día vuelve la lluvia a la región Metropolitana?

El meteorólogo de Canal 13, Gianfranco Marcone, adelantó que existe una nueva probabilidad de precipitaciones para la próxima semana en la región Metropolitana.

Según el especialista, “es sistema frontal, no es núcleo frío en altura, el cual va a llegar a la zona de los incendios“.

Dicho sistema frontal no se trasladará a la zona central, sino que se expandirá. Por lo tanto, dejará una probabilidad de precipitaciones en la región Metropolitana el miércoles 4 de febrero.

“El miércoles, esta colita podría llegar a la zona central. Todo indica que el miércoles de la próxima semana, si esto se mantiene, podría llegar a Santiago. Vamos a ir viendo cómo evoluciona”, agregó Marcone.

En esa línea, el especialista detalló que los montos de lluvia “probablemente sean 15 o 20 milímetros en algunos sectores, que claramente para verano es destacable”, cerró.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad