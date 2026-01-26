Vuelve la lluvia a Santiago: meteorólogo anuncia el día en que caerán precipitaciones en la capital

La tarde del pasado domingo, los habitantes de la región Metropolitana quedaron sorprendidos, luego de que se desarrollara una tormenta eléctrica en pleno verano.

Truenos, relámpagos, lluvia y hasta un arcoíris fue lo que pudieron divisar los capitalinos en la tarde-noche del domingo.

Si bien para esta semana se prevén altas temperaturas en la capital, hay un día en el que la lluvia se volvería a hacer presente en Santiago.

¿Qué día vuelve la lluvia a la región Metropolitana?

El meteorólogo de Canal 13, Gianfranco Marcone, adelantó que existe una nueva probabilidad de precipitaciones para la próxima semana en la región Metropolitana.

Según el especialista, “es sistema frontal, no es núcleo frío en altura, el cual va a llegar a la zona de los incendios“.

Dicho sistema frontal no se trasladará a la zona central, sino que se expandirá. Por lo tanto, dejará una probabilidad de precipitaciones en la región Metropolitana el miércoles 4 de febrero.

“El miércoles, esta colita podría llegar a la zona central. Todo indica que el miércoles de la próxima semana, si esto se mantiene, podría llegar a Santiago. Vamos a ir viendo cómo evoluciona”, agregó Marcone.

En esa línea, el especialista detalló que los montos de lluvia “probablemente sean 15 o 20 milímetros en algunos sectores, que claramente para verano es destacable”, cerró.