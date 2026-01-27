;

Organizan una serie de homenajes en diferentes partes del país a dos años de la muerte de Sebastián Piñera

La familia del expresidente participará en la ceremonia principal, mientras en regiones se realizarán actividades paralelas.

Javiera Rivera

/ Hans Scott

A dos años del fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, ocurrido el 6 de febrero de 2024 tras un trágico accidente, dirigentes de Chile Vamos han comenzado a coordinar una serie de actividades conmemorativas.

Entre los actos más relevantes destaca una ceremonia de homenaje que se realizará en Lago Ranco, instancia a la que fue invitada la familia Piñera Morel y que ya confirmó su participación, según información publicada en The Clinic.

La actividad incluirá un acto religioso y la develación de una placa en memoria del exmandatario, en lo que sería la única ceremonia pública en la que participen sus familiares, quienes han optado por conmemorar la fecha de manera más reservada.

Paralelamente, desde Chile Vamos se informó que alcaldes, gobernadores y dirigentes locales han organizado misas en distintas ciudades para recordar al expresidente, con actividades ya confirmadas en comunas como Arica, Temuco y Rancagua.

En cuanto a la participación del presidente electo, José Antonio Kast, hasta ahora no se ha confirmado su asistencia a ninguna de las actividades programadas, aunque desde su entorno no descartan que pueda sumarse a algún acto conmemorativo.

En paralelo, en el Congreso continúa la tramitación de un proyecto de ley que busca autorizar la construcción de un monumento en homenaje a Sebastián Piñera en las cercanías del Palacio de La Moneda.

La iniciativa debía ser votada en la comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados y posteriormente en la Sala, aunque posibles indicaciones podrían retrasar su avance legislativo.

La propuesta ha generado debate político, con sectores del oficialismo manifestando su rechazo, mientras desde Chile Vamos esperan que logre respaldo transversal.

