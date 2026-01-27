;

Temperaturas superarían los 36ºC: declaran alerta por ola de calor en tres regiones de Chile

Javiera Rivera

Tres regiones de Chile se encuentran en alerta máxima ante la llegada de una ola de calor extremo, con temperaturas que podrían superar los 36°C este miércoles 28 y jueves 29 de enero, según los pronósticos meteorológicos.

A través de una declaración pública, la organización Futuro Madera, integrada por distintos gremios del sector forestal, llamó a extremar las medidas de prevención para las regiones del Maule, Ñuble y Biobío.

Desde la entidad señalaron que la combinación de altas temperaturas, baja humedad y viento genera condiciones propicias para que cualquier foco, incluso de pequeña magnitud, pueda transformarse rápidamente en una emergencia mayor.

“Nuestra región no puede permitirse repetir episodios de incendios simultáneos que colapsen la capacidad de respuesta”, indicaron.

En ese contexto, hicieron un llamado directo a la ciudadanía a evitar conductas de riesgo, y a denunciar de inmediato cualquier foco o actitud sospechosa a los números de emergencia: 130 de Conaf, 132 de Bomberos y 133 de Carabineros.

Además, recordaron que en zonas de la Macrozona Sur hasta el 70% de los incendios serían intencionales, por lo que solicitaron a las autoridades reforzar los patrullajes preventivos en los sectores de mayor riesgo, con el objetivo de disuadir y detectar acciones delictuales.

La declaración fue suscrita por diversas organizaciones del rubro forestal y maderero, entre ellas la Asociación Chilena de Biomasa (AchBiom), la Corporación Chilena de la Madera (Corma), el Colegio de Ingenieros Forestales de Chile (CIFAG) y la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag), entre otras.

