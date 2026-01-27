Temblor se registra en la zona centro norte de Chile: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo

Un sismo de magnitud 4,0 se registró la noche de este martes en la zona centro norte de Chile, generando percepción en distintas localidades cuando el reloj marcaba las 20:49 horas.

De acuerdo con la información entregada por el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico tuvo su epicentro a 74 kilómetros al este de Combarbalá, en la región de Coquimbo, y se produjo a una profundidad de 124 kilómetros.

Hasta el cierre de esta nota, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) no ha reportado personas lesionadas ni daños a la infraestructura producto del temblor.

Las autoridades continúan monitoreando la situación, mientras se recuerda a la población mantener medidas de autocuidado y estar atentos a los canales oficiales de información.