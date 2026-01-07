;

Olas de calor en Chile y carnes: cómo evitar intoxicaciones y cuidar la cadena de frío en verano

Con las temperaturas al alza en gran parte del país, especialistas advierten que una mala conservación de la carne puede provocar riesgos sanitarios.

Juan Castillo

Getty Images

Getty Images

Las altas temperaturas del verano en Chile no solo marcan récords de calor, sino que también elevan los riesgos asociados a una mala manipulación de alimentos. En ese contexto, el manejo adecuado de las carnes se vuelve clave para prevenir intoxicaciones y proteger la salud, especialmente en meses donde los traslados, los asados y las compras prolongadas son parte de la rutina.

Según Álvaro Martínez, Gerente Comercial de Doña Carne, el primer punto crítico está en la compra y el traslado. La carne no debería permanecer más de dos horas fuera de refrigeración, plazo que se reduce drásticamente cuando el termómetro supera los 30 grados, algo cada vez más frecuente en distintas zonas del país.

Por eso, la planificación es fundamental. Utilizar bolsas térmicas o coolers con unidades de frío durante el traslado desde el local hasta el hogar permite mantener la temperatura adecuada y evitar la ruptura de la cadena de frío, uno de los principales factores de deterioro del producto.

Una vez en casa, la recomendación es clara: refrigerar o congelar la carne de inmediato. Dejarla sobre mesones, incluso por lapsos breves, puede favorecer la proliferación de bacterias, especialmente en jornadas de calor extremo.

Revisa también:

ADN

Otro aspecto relevante es el almacenamiento. Ubicar la carne en las zonas más frías del refrigerador y respetar las indicaciones de conservación ayuda a mantener sus propiedades y reduce riesgos sanitarios, una práctica clave para el consumo seguro durante el verano.

Antes de cocinar, observar el estado del producto sigue siendo una señal preventiva esencial. Color natural, olor neutro y textura firme son indicadores de que la carne se ha conservado correctamente y no ha estado expuesta a temperaturas inadecuadas.

En contraste, existen señales de alerta que no deben ignorarse. Envases inflados, líquidos con mal olor, cambios evidentes de color o aromas ácidos son motivos suficientes para desechar el producto y evitar un problema mayor.

Especialistas insisten en que, frente a la duda, lo más seguro es no consumir la carne. El costo de desechar un producto es siempre menor que el riesgo de una intoxicación alimentaria, que en verano tiende a aumentar según registros sanitarios.

Este llamado cobra especial relevancia en Chile, donde las olas de calor y las actividades al aire libre concentran el consumo de carnes, especialmente en asados familiares y encuentros sociales.

Así, mantener la cadena de frío desde la compra hasta la mesa no solo es una recomendación técnica, sino una medida clave de autocuidado. En un verano cada vez más caluroso, la prevención se transforma en el mejor aliado para disfrutar los alimentos con tranquilidad.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad