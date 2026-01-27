“Seguimos haciendo gestiones, porque queremos jugar con público de visita. La gente de Colo Colo se lo merece”

Colo Colo arrancará la Liga de Primera 2026 visitando a Deportes Limache este sábado 31 de enero, a las 12:00 horas, en el Estadio Elías Figueroa Brander, aunque el partido ya suma una decisión polémica por parte de las autoridades.

Esto, porque solo se autorizó un aforo de 8.000 personas de público local, pese a que desde el cuadro “tomatero” están haciendo todas las gestiones posibles para que puedan recibir a aficionados albos.

En conversación con Los Tenores de la Tarde, César Villegas, presidente de Deportes Limache, se refirió a la situación y comentó los esfuerzos que están realizando para convencer a la Delegación Presidencial de aceptar su propuesta de recibir hinchas visitantes.

“Hasta ahora seguimos haciendo gestiones, porque queremos jugar con público de visita. Por algo nos trasladamos a Playa Ancha, porque consideramos que la gente de Colo Colo se lo merece. No pueden ganarnos estos pseudohinchas, que son delincuentes metidos en la barra”, comenzó diciendo el dirigente.

Uno de los aspectos en los que se basa la autoridad para no recibir a simpatizantes del “Cacique” es la falta de policías que habrá en la zona ese fin de semana. “Se alude que está el Derby, pero eso es el día domingo y es un público totalmente distinto al que va a ir a ver un partido de fútbol. Es injusto, perjudica al espectáculo, la planificación y para nosotros también es un golpe duro en el tema presupuestario”, señaló el presidente de Limache.

“Nosotros estamos dispuestos a poner lo que nos pidan: 200 o 300 guardias, lo que sea; más esta directiva de funcionamiento, que entregó una empresa externa que solicitamos. No queremos escatimar gastos en temas de seguridad. Pídannos lo que necesiten y nosotros lo cumplimos. No nos pueden ganar las barras bravas”, sentenció Villegas.