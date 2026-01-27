;

Oportunidad de oro para Williams Alarcón en Boca Juniors

El volante chileno volvería a la titularidad en el cuadro “xeneize” luego de tres meses.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / NurPhoto

La Liga Profesional Argentina arrancó su competencia y como es costumbre, comienzan con un sprint de partidos en las primeras tres semanas.

En el caso de Boca Juniors, presenta un calendario bastante complicado, donde tras debutar con un triunfo ante Deportivo Riestra, ahora volverá a jugar este miércoles ante Estudiantes de La Plata como visita.

Para el duelo ante los “pincharratas”, uno que tendrá una oportunidad de oro será Williams Alarcón, que según reporta TyC Sports, apunta a ser titular en el cuadro “Xeneize”.

Revisa también:

ADN

Luego de arrancar desde la banca en el debut por el Torneo Apertura, el formado en Colo Colo entraría en la oncena inicial de Claudio Úbeda para reemplazar a Ander Herrera, quien salió entre algodones de la primera fecha.

El también ex Unión La Calera, volvería a la titularidad luego de siete meses, ya que la última vez que arrancó desde el inicio fue el 23 de julio del 2025, cuando cayeron en la Copa Argentina ante Atlético Tucumán.

En el caso de Carlos Palacios, sigue recuperándose de una lesión de sinovitis en su rodilla derecha. De hecho, aún no se ha reincorporado a los entrenamientos y seguirá sin ser convocado.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad