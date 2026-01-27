Oportunidad de oro para Williams Alarcón en Boca Juniors

La Liga Profesional Argentina arrancó su competencia y como es costumbre, comienzan con un sprint de partidos en las primeras tres semanas.

En el caso de Boca Juniors, presenta un calendario bastante complicado, donde tras debutar con un triunfo ante Deportivo Riestra, ahora volverá a jugar este miércoles ante Estudiantes de La Plata como visita.

Para el duelo ante los “pincharratas”, uno que tendrá una oportunidad de oro será Williams Alarcón, que según reporta TyC Sports, apunta a ser titular en el cuadro “Xeneize”.

Luego de arrancar desde la banca en el debut por el Torneo Apertura, el formado en Colo Colo entraría en la oncena inicial de Claudio Úbeda para reemplazar a Ander Herrera, quien salió entre algodones de la primera fecha.

El también ex Unión La Calera, volvería a la titularidad luego de siete meses, ya que la última vez que arrancó desde el inicio fue el 23 de julio del 2025, cuando cayeron en la Copa Argentina ante Atlético Tucumán.

En el caso de Carlos Palacios, sigue recuperándose de una lesión de sinovitis en su rodilla derecha. De hecho, aún no se ha reincorporado a los entrenamientos y seguirá sin ser convocado.