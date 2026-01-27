“Que vuelva, ¿no?“: Real Betis publicó emotivo video de Claudio Bravo

Claudio Bravo sigue siendo recordado con cariño en el Real Betis, club al que llegó en 2020 y dejó el 27 de agosto de 2024, día en el que anunció su retiro del fútbol profesional.

Este lunes, el club andaluz utilizó su cuenta oficial en redes sociales para recordar al ex futbolista de 42 años que disputó 74 partidos en cuatro temporadas.

El registro utilizó metraje del conocido streamer Illojuan, quien dice “Que vuelva, ¿no? o ¿era broma? Tienes que volver, que estaba de broma, tienes que volver" mientras muestran imágenes de Bravo durante su paso por el club.

La publicación no tardó en llenarse de mensajes de agradecimiento hacia el ex futbolista.

Con el Real Betis, Claudio Bravo consiguió la Copa del Rey de la temporada 2021-22.