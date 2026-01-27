Reportan hundimiento de embarcación salmonera en Estuario de Reloncaví: hay seis trabajadores desaparecidos

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La Gobernación Marítima de Puerto Montt informó la activación de un procedimiento de búsqueda por el hundimiento de una embarcación en el Estuario de Reloncaví, región de Los Lagos, la cual prestaba apoyo a centros de cultivo.

Según información preliminar, el hecho quedó al descubierto pasadas las 04:00 horas, cuando la nave “Koñimo I”, matrícula 3349 del puerto de Coronel, se hundió frente a la comuna de Cochamó.

Tras recibirse la alerta, la autoridad marítima activó los protocolos de emergencia, lo que permitió hallar a dos sobrevivientes y confirmar que seis tripulantes permanecen desaparecidos.

Labores de búsqueda de los desaparecidos

“Las personas rescatadas fueron atendidas (...), mientras que las labores se concentran actualmente en la búsqueda de los seis tripulantes desaparecidos”, dijo el gobernador marítimo de Puerto Montt, capitán de Navío Litoral Mario Besoain.