;

Reportan hundimiento de embarcación salmonera en Estuario de Reloncaví: hay seis trabajadores desaparecidos

El hecho quedó al descubierto durante la madrugada, cuando la nave se hundió frente a la comuna de Cochamó. Hasta ahora, se ha confirmado el rescate de dos sobrevivientes.

Ruth Cárcamo

Marcelo Opitz

Reportan hundimiento de embarcación salmonera en Estuario de Reloncaví: hay seis trabajadores desaparecidos

Reportan hundimiento de embarcación salmonera en Estuario de Reloncaví: hay seis trabajadores desaparecidos

01:26

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La Gobernación Marítima de Puerto Montt informó la activación de un procedimiento de búsqueda por el hundimiento de una embarcación en el Estuario de Reloncaví, región de Los Lagos, la cual prestaba apoyo a centros de cultivo.

Según información preliminar, el hecho quedó al descubierto pasadas las 04:00 horas, cuando la nave “Koñimo I”, matrícula 3349 del puerto de Coronel, se hundió frente a la comuna de Cochamó.

Revisa también

ADN

Tras recibirse la alerta, la autoridad marítima activó los protocolos de emergencia, lo que permitió hallar a dos sobrevivientes y confirmar que seis tripulantes permanecen desaparecidos.

Labores de búsqueda de los desaparecidos

“Las personas rescatadas fueron atendidas (...), mientras que las labores se concentran actualmente en la búsqueda de los seis tripulantes desaparecidos”, dijo el gobernador marítimo de Puerto Montt, capitán de Navío Litoral Mario Besoain.

En el lugar trabaja personal de la Gobernación Marítima de Puerto Montt, Capitanías de Puerto de Puerto Montt y Cochamó, buzos de la Partida de Salvataje y voluntarios de Botes Salvavidas. Además, se sumó una aeronave a las labores.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad