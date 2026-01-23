;

VIDEO. Alerta en la Patagonia: denuncian ingreso ilegal de motos acuáticas en zonas protegidas

Las denuncias apuntan a que las incursiones corresponderían a tours turísticos ofrecidos por una empresa rusa.

Javiera Rivera

Alerta en la Patagonia: denuncian ingreso ilegal de motos acuáticas en zonas protegidas

Preocupación ha generado la denuncia por el ingreso de motos acuáticas a áreas protegidas de la Patagonia, en distintos puntos del sur del país, lo que constituiría una grave infracción a la normativa ambiental vigente.

Registros difundidos por la cuenta de Instagram Defendamos la Patagonia muestran estas embarcaciones motorizadas desplazándose en sectores donde la navegación está expresamente prohibida.

Entre los lugares afectados figuran el islote Conejo, en la comuna de Queilen; el río Futaleufú, en la Región de Los Lagos; y el Parque Nacional Laguna San Rafael, en Aysén.

Las denuncias apuntan a que las incursiones corresponderían a tours turísticos en motos acuáticas ofrecidos por una empresa de origen ruso, cuyos recorridos incluirían zonas resguardadas por ley, pese a que estas actividades se promocionan como experiencias recreativas.

Uno de los episodios más sensibles se habría registrado en el islote Conejo, declarado monumento natural y sitio clave para la reproducción de pingüinos, donde se captó a motos acuáticas circulando en las inmediaciones.

En el río Futaleufú, guías turísticos sorprendieron a usuarios ingresando con estos vehículos al cauce, mientras que en Aysén vecinos difundieron videos que muestran motos acuáticas navegando dentro del Parque Nacional Laguna San Rafael, cerca de glaciares y fauna marina.

Hasta ahora, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial, mientras continúan las diligencias para confirmar las infracciones y determinar el impacto ambiental de estas prácticas en ecosistemas altamente frágiles.

Revisa la denuncia:

