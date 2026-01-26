Suspenden audiencia y ordenan peritaje psiquiátrico a reo acusado de decapitar a un compañero en Concepción

El Juzgado de Garantía resolvió suspender la audiencia y ordenar un peritaje psiquiátrico al interno acusado de decapitar a un compañero al interior del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) Biobío, en Concepción.

La decisión fue adoptada tras la solicitud de la defensa y del Ministerio Público, luego de que se presentaran antecedentes clínicos calificados que darían cuenta de un posible cuadro de esquizofrenia, lo que podría incidir en su responsabilidad penal.

En conversación ADN Radio, el defensor local jefe de Concepción, Pablo Orban Borges, explicó que el tribunal dispuso que el Servicio Médico Legal realice una serie de exámenes psiquiátricos para determinar si su representado se encontraba en un estado de enajenación mental.

“Existen antecedentes relevantes que demuestran que mi representado padece esquizofrenia y requiere tratamiento médico especializado”, señaló.

Según detalló, de confirmarse el diagnóstico, la causa podría derivar en un juicio por medidas de seguridad, lo que permitiría que el cumplimiento de la condena se realice en un establecimiento psiquiátrico y no en un recinto penitenciario común.

Desde la defensa indicaron que, en ese caso, la persona podría continuar el resto de su pena en un instituto psiquiátrico, en atención a su condición de salud mental, aunque la determinación final quedará supeditada a los resultados definitivos del peritaje del Servicio Médico Legal.

La decisión judicial se da en medio de cuestionamientos por parte de la familia de la víctima, quienes han planteado dudas sobre la existencia de una eventual enajenación mental. Sin embargo, la defensa sostuvo que los informes médicos disponibles apuntan a la necesidad de tratamiento especializado .

Actualmente, el imputado no se encuentra en el Biobío, sino que cumple condena en la cárcel de alta seguridad de Santiago, donde permanecerá mientras se desarrollan las diligencias periciales. El tribunal fijará una nueva fecha de audiencia una vez que se reciban los informes clínicos.