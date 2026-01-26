;

Suspenden audiencia y ordenan peritaje psiquiátrico a reo acusado de decapitar a un compañero en Concepción

La justicia busca determinar si el imputado actuó bajo un cuadro de enajenación mental, lo que podría cambiar el rumbo del caso.

Javiera Rivera

Nicolás Medina

Suspenden audiencia y ordenan peritaje psiquiátrico a reo acusado de decapitar a un compañero en Concepción

El Juzgado de Garantía resolvió suspender la audiencia y ordenar un peritaje psiquiátrico al interno acusado de decapitar a un compañero al interior del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) Biobío, en Concepción.

La decisión fue adoptada tras la solicitud de la defensa y del Ministerio Público, luego de que se presentaran antecedentes clínicos calificados que darían cuenta de un posible cuadro de esquizofrenia, lo que podría incidir en su responsabilidad penal.

En conversación ADN Radio, el defensor local jefe de Concepción, Pablo Orban Borges, explicó que el tribunal dispuso que el Servicio Médico Legal realice una serie de exámenes psiquiátricos para determinar si su representado se encontraba en un estado de enajenación mental.

“Existen antecedentes relevantes que demuestran que mi representado padece esquizofrenia y requiere tratamiento médico especializado”, señaló.

Revisa también

ADN

Según detalló, de confirmarse el diagnóstico, la causa podría derivar en un juicio por medidas de seguridad, lo que permitiría que el cumplimiento de la condena se realice en un establecimiento psiquiátrico y no en un recinto penitenciario común.

Desde la defensa indicaron que, en ese caso, la persona podría continuar el resto de su pena en un instituto psiquiátrico, en atención a su condición de salud mental, aunque la determinación final quedará supeditada a los resultados definitivos del peritaje del Servicio Médico Legal.

La decisión judicial se da en medio de cuestionamientos por parte de la familia de la víctima, quienes han planteado dudas sobre la existencia de una eventual enajenación mental. Sin embargo, la defensa sostuvo que los informes médicos disponibles apuntan a la necesidad de tratamiento especializado.

Actualmente, el imputado no se encuentra en el Biobío, sino que cumple condena en la cárcel de alta seguridad de Santiago, donde permanecerá mientras se desarrollan las diligencias periciales. El tribunal fijará una nueva fecha de audiencia una vez que se reciban los informes clínicos.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad