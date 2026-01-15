Tras duros intercambios entre ambos: Presidente Boric recibe a José Antonio Kast en La Moneda

Fotos: Agencia UNO | El Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo, José Antonio Kast, llegando al Palacio de La Moneda.

Esta mañana el Presidente Gabriel Boric recibió en audiencia al mandatario electo, José Antonio Kast, en el Palacio de La Moneda, tras el cara a cara que ambos tuvieron en la ceremonia inaugural de Congreso Futuro.

En dicha instancia, y previo al inicio del evento, el jefe de Estado le habría manifestado a Kast su intención de concretar una reunión en la casa presidencial.

El encuentro se produjo luego del cruce que ambos protagonizaron días antes, tras el endurecimiento del tono de Kast en contra del gobierno, lo que fue replicado por el Mandatario y sus ministros.

Temas a tratar en la reunión

En su discurso en Congreso Futuro, el Presidente Gabriel Boric se dirigió directamente al mandatario electo: “Si yo me quedara con las cuñas del discurso de José Antonio Kast en Icare, chuta, no podríamos conversar casi”.