“Yo no he visto a ningún político que ame más a su país que Piñera. No acomodó a nadie para una peguita en el Gobierno”

“El viejo cuidaba mucho a Chile”, dijo Mario Sepúlveda, uno de los hombres rescatados en la Mina San José el 2010.

Javier Méndez

Mario Sepúlveda, uno de los 33 mineros rescatados de la Mina San José en el año 2010 concedió una entrevista donde abordó, entre otros temas, el legado de Sebastián Piñera, el mandatario que estaba a cargo al momento del incidente en la Región de Atacama.

En el diálogo con el programa La Revancha, “Super Mario” lanzó: “Yo no he visto a ningún político que ame más a su país que Sebastián Piñera. Él nos rescató, le debemos el rescate a Chile, eso lo tengo claro".

A ninguno acomodó para que hiciera una peguita en el Gobierno. Y no lo hizo porque él no quería, lo hizo porque él amaba mucho a su país y conforme a lo nuestro, nosotros (los mineros rescatados) no teníamos ninguna posibilidad de tener algún puestecito en algún área“, argumentó en uno de los adelantos del espacio.

“Eso es amor a su país. A veces critican al hombre que aquí, que allá, (pero) eso es amor a su país. El viejo cuidaba mucho a Chile, loco”, añadió.

Dicen que él hizo propaganda con nosotros y todo. ¡Falso, loco!. El hombre quería tanto a su país que era súper delicado para tomar decisiones y cuidar a su país. Mira lo que te digo y primera vez que hablo sobre este tema", contó.

“No va haber, por mucho tiempo, alguien que gobierne Chiñe mejor que Piñera. Ojo, yo no soy de ningún partido político. Yo soy trabajador”, sostuvo en otro clip.

