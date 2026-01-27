;

Octavio Rivero enciende las alertas en la U a pocos días del debut en el Campeonato Nacional 2026

El delantero salió lesionado del amistoso ante Universitario de Lima y ayer lunes no entrenó con sus compañeros en Santiago.

Carlos Madariaga

Felipe Puccio

Octavio Rivero enciende las alertas en la U a pocos días del debut en el Campeonato Nacional 2026

Octavio Rivero enciende las alertas en la U a pocos días del debut en el Campeonato Nacional 2026 / Twitter @udechile

Universidad de Chile no saca cuentas alegres luego del debut con público en 2026, donde cayeron con claridad ante Universitario.

A lo anterior se suman problemas con uno de los refuerzos del cuadro azul, Octavio Rivero, quien al minuto 79 pisó mal en el césped limeño y fue reemplazado a los 83 minutos por Ignacio Vásquez.

Revisa también:

ADN

Si bien el uruguayo no presentó mayores precauciones en cuanto a su físico en el viaje de regreso a Chile, ayer lunes no entrenó junto al resto de sus compañeros en el Centro Deportivo Azul.

Octavio Rivero fue hasta la Clínica MEDS para hacerse exámenes con tal de determinar si la dolencia en su rodilla le permitirá o no estar en el debut en el Campeonato Nacional 2026, el viernes, contra Audax Italiano.

El atacante de 34 años ya tuvo una rotura fibrilar en su pierna derecha en noviembre cuando estaba en Barcelona de Ecuador, además de haber presentado problemas físicos en sus estadías anteriores en Chile, con dolencias graves en su rodilla en Unión Española y Unión La Calera.

Habrá que esperar en las próximas horas si hay o no novedades respecto al estado de salud de Octavio Rivero. Según información de La Magia Azul, el charrúa solo habría ido al centro médico para hacerse exámenes de sangre pendientes desde la firma de su contrato, por lo que no tendría problemas para estar disponible el viernes.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad