Octavio Rivero enciende las alertas en la U a pocos días del debut en el Campeonato Nacional 2026 / Twitter @udechile

Universidad de Chile no saca cuentas alegres luego del debut con público en 2026, donde cayeron con claridad ante Universitario.

A lo anterior se suman problemas con uno de los refuerzos del cuadro azul, Octavio Rivero, quien al minuto 79 pisó mal en el césped limeño y fue reemplazado a los 83 minutos por Ignacio Vásquez.

Si bien el uruguayo no presentó mayores precauciones en cuanto a su físico en el viaje de regreso a Chile, ayer lunes no entrenó junto al resto de sus compañeros en el Centro Deportivo Azul.

Octavio Rivero fue hasta la Clínica MEDS para hacerse exámenes con tal de determinar si la dolencia en su rodilla le permitirá o no estar en el debut en el Campeonato Nacional 2026, el viernes, contra Audax Italiano.

El atacante de 34 años ya tuvo una rotura fibrilar en su pierna derecha en noviembre cuando estaba en Barcelona de Ecuador, además de haber presentado problemas físicos en sus estadías anteriores en Chile, con dolencias graves en su rodilla en Unión Española y Unión La Calera.

Habrá que esperar en las próximas horas si hay o no novedades respecto al estado de salud de Octavio Rivero. Según información de La Magia Azul, el charrúa solo habría ido al centro médico para hacerse exámenes de sangre pendientes desde la firma de su contrato, por lo que no tendría problemas para estar disponible el viernes.