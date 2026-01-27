Municipalidad de Estación Central renombra calle para homenajear a destacado músico chileno
Desde el municipio indicaron que el cambio busca reforzar la identidad de la comuna.
La Municipalidad de Estación Central oficializó este sábado el cambio de nombre de la calle Naturalista Pavón, que desde ahora pasará a llamarse Hernán “Nano” Núñez, en reconocimiento al destacado músico popular.
La ceremonia se realizó en el cruce de avenida San Alberto Hurtado con la ex calle Naturalista Pavón y contó con la participación de vecinos, organizaciones culturales, artistas y autoridades locales.
Durante la actividad, el alcalde Felipe Muñoz destacó el carácter simbólico de la iniciativa, calificándola como “un acto de memoria, identidad y justicia cultural con nuestra historia popular”.
“Nombrar esta calle como Hernán ‘Nano’ Núñez es reconocer a un creador fundamental de la cultura chilena, que supo retratar la vida cotidiana del pueblo y llevar el nombre de Estación Central a distintos escenarios”, señaló el jefe comunal.
Desde el municipio indicaron que el cambio busca poner en valor el patrimonio cultural y reforzar la identidad barrial, agradeciendo el impulso de la comunidad y de las organizaciones culturales que promovieron la iniciativa.
Además, reafirmaron su compromiso de seguir desarrollando acciones que fortalezcan la memoria local y el desarrollo cultural de la comuna.
