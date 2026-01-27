Municipalidad de Estación Central renombra calle para homenajear a destacado músico chileno

La Municipalidad de Estación Central oficializó este sábado el cambio de nombre de la calle Naturalista Pavón, que desde ahora pasará a llamarse Hernán “Nano” Núñez , en reconocimiento al destacado músico popular.

La ceremonia se realizó en el cruce de avenida San Alberto Hurtado con la ex calle Naturalista Pavón y contó con la participación de vecinos, organizaciones culturales, artistas y autoridades locales.

Durante la actividad, el alcalde Felipe Muñoz destacó el carácter simbólico de la iniciativa, calificándola como “un acto de memoria, identidad y justicia cultural con nuestra historia popular”.

“Nombrar esta calle como Hernán ‘Nano’ Núñez es reconocer a un creador fundamental de la cultura chilena, que supo retratar la vida cotidiana del pueblo y llevar el nombre de Estación Central a distintos escenarios”, señaló el jefe comunal.

Desde el municipio indicaron que el cambio busca poner en valor el patrimonio cultural y reforzar la identidad barrial, agradeciendo el impulso de la comunidad y de las organizaciones culturales que promovieron la iniciativa.

Además, reafirmaron su compromiso de seguir desarrollando acciones que fortalezcan la memoria local y el desarrollo cultural de la comuna.