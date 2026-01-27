;

Municipalidad de Estación Central renombra calle para homenajear a destacado músico chileno

Desde el municipio indicaron que el cambio busca reforzar la identidad de la comuna.

Javiera Rivera

Municipalidad de Estación Central renombra calle para homenajear a destacado músico chileno

Municipalidad de Estación Central renombra calle para homenajear a destacado músico chileno

La Municipalidad de Estación Central oficializó este sábado el cambio de nombre de la calle Naturalista Pavón, que desde ahora pasará a llamarse Hernán “Nano” Núñez, en reconocimiento al destacado músico popular.

La ceremonia se realizó en el cruce de avenida San Alberto Hurtado con la ex calle Naturalista Pavón y contó con la participación de vecinos, organizaciones culturales, artistas y autoridades locales.

Durante la actividad, el alcalde Felipe Muñoz destacó el carácter simbólico de la iniciativa, calificándola como “un acto de memoria, identidad y justicia cultural con nuestra historia popular”.

Revisa también

ADN

“Nombrar esta calle como Hernán ‘Nano’ Núñez es reconocer a un creador fundamental de la cultura chilena, que supo retratar la vida cotidiana del pueblo y llevar el nombre de Estación Central a distintos escenarios”, señaló el jefe comunal.

Desde el municipio indicaron que el cambio busca poner en valor el patrimonio cultural y reforzar la identidad barrial, agradeciendo el impulso de la comunidad y de las organizaciones culturales que promovieron la iniciativa.

Además, reafirmaron su compromiso de seguir desarrollando acciones que fortalezcan la memoria local y el desarrollo cultural de la comuna.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad