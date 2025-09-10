Corte obliga a Municipalidad de Estación Central a pagar indemnización por accidente en ciclovía / MARIO DAVILA/AGENCIAUNO

Este miércoles, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condena a la Municipalidad de Estación Central a indemnizar a un ciclista que sufrió un accidente debido al mal estado de una ciclovía.

En su fallo, la Quinta Sala del tribunal —integrada por las ministras Marisol Rojas, Carolina Bustamante y el abogado integrante Jorge Gómez— ratificó íntegramente la resolución de primera instancia.

La resolución estableció que la indemnización por daño moral deberá actualizarse según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y sumará intereses corrientes hasta su pago efectivo.

Por su parte, la jueza Jacqueline Dunlop Echavarría, señaló que la Municipalidad tenía la obligación de mantener las ciclovías en condiciones aptas para el tránsito o, en su defecto, señalizar los desperfectos.

Al no acreditar el cumplimiento de estas responsabilidades, el tribunal concluyó que el accidente fue consecuencia directa de la negligencia edilicia.

Finalmente, con este fallo, la Corte reafirma la responsabilidad del municipio en garantizar la seguridad de las ciclovías y la obligación de reparar los daños causados por su deficiente mantención.