Para tener en cuenta: este es el sueldo necesario para comprar una propiedad de $150 millones en Chile / Agencia Uno

Tanto para jóvenes como para personas más adultas, el sueño de la casa propia es algo común en algún punto de su vida. Sin embargo, en Chile cada vez se ha vuelto más complejo acceder a un crédito hipotecario, debido a que las exigencias han aumentado.

Teniendo en consideración que los requisitos bancarios han incrementado, un punto importante a tener en cuenta para acceder a una vivienda es el sueldo que se percibe mensualmente.

En ese contexto, se dio a conocer cuál es el sueldo exacto que se requiere para acceder a una propiedad de $150 millones.

¿Cuánto hay que ganar al mes para comprar una vivienda de $150 millones?

La cuenta de TikTok “Ruta Financiera” publicó un video realizando una simulación para quienes quieran comprar una vivienda tasada en $150 millones en Chile.

En primer lugar, en el registro calcularon que se dará el 20% de pie, es decir, en este caso serían $30 millones.

En este caso, el crédito hipotecario quedaría en $120 millones. Al hacer la simulación en BancoEstado, poniendo como plazo 30 años, quedaría un dividendo de $643.570; “esto es con una tasa de interés del 4,19%”, precisa.

Si el banco exige tener una renta tres veces más grande que el dividendo, se requiere ganar mensualmente $1.9 millones líquidos.

En tanto, si la entidad bancaria pide un sueldo cuatro veces mayor al dividendo, se requeriría ganar $2.5 millones al mes.