“Vas a ver al mismo diablo bajar a la tierra...”: Adriano amenazó al ladrón que estafó a su mamá

Este lunes, el ex jugador del Inter de Milán y de la Selección brasileña, Adriano, subió un video en redes sociales amenazando a una persona que estafó a su mamá.

El delincuente, que usurpó la identidad del ex futbolista, logró sustraerle a su madre 15.000 reales (unos 2,5 millones de pesos).

“A ese sinvergüenza de ahí, mejor que lo devuelvas, porque te voy a perseguir como un demonio. Estoy aquí para avisarle de algo muy serio. Mi madre le depositó 15 mil reales en una cuenta a alguien que se hizo pasar por mí. ¡Mi mamá! Con madres, abuelas y familia no se juega“, comentó Adriano en sus redes sociales.

El ex jugador del Flamengo explicó que él nunca ha cambiado su número de teléfono, pero que el delincuente le hizo creer a la madre de él que si lo había hecho.

“Si no lo devuelves, ya verás si no descubro quién eras. Vas a ver al mismo diablo bajar a la tierra. Te doy 24 horas”, cerró.