Filtración de la camiseta de Universidad de Chile generó lío legal: seis personas fueron llamadas a declarar

La empresa encargada de la impresión digital y montaje de exhibidores publicitarios, Croma, se querelló por la filtración en redes.

Nicolás Lara Córdova

Filtración de la camiseta de Universidad de Chile generó lío legal: seis personas fueron llamadas a declarar

Universidad de Chile estrenó su camiseta oficial para la temporada 2026 cuando enfrentó en Perú a Universitario de Deportes.

La nueva indumentaria del ‘Romántico Viajero’ está en el ojo de la polémica, debido a una demanda producto de la filtración en redes sociales de las camisetas que utilizarán los dirigidos por Francisco Meneghini.

La empresa encargada de la impresión digital y montaje de exhibidores para la publicidad, Croma, fue contratada por Adidas para lanzar la campaña de las nuevas camisetas, pero alguien que trabaja para dicha empresa divulgó la información a través de un grupo de Facebook.

La querella, que fue publicada por The Clinic, indica que “un trabajador y/o contratista, del cual desconocemos su identidad, procedió en función de su cargo, a fotografiar con su celular las imágenes de la camiseta y las subió a redes sociales, lo que generó obviamente una develación anticipada de la publicidad del lanzamiento de la nueva camiseta del equipo de fútbol Universidad de Chile, antes de su fecha oficial”.

Croma se percató de que las imágenes filtradas fueron tomadas dentro de sus instalaciones, y que las únicas personas que tenían acceso eran los propios trabajadores de ellos y/o algún contratista de mantención.

La querella presentada por Croma y citada por The Clinic dice que la empresa se querelló por el delito de comunicación fraudulenta de secretos de fábrica.

El Ministerio Público solicitó que la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (BRIDEC) de la Policía de Investigaciones esté a cargo de las diligencias y, además, solicitó que se tome la declaración de seis personas.

