Deportes Limache es uno de los equipos que más se ha reforzado para la temporada 2026, además de hacerlo con grandes nombres en ofensiva, como Jean Meneses y Joaquín Montecinos.

Eso sí, durante este mercado, los “tomateros” estuvieron a punto de perder a su jugador más importante: Daniel Castro, quien recibió numerosas ofertas para salir del equipo.

Así lo confirmó César Villegas, presidente del club, en conversación con Los Tenores de la Tarde, donde aseguró que Colo Colo fue uno de los más interesados e incluso que existió una propuesta para que el máximo goleador de la institución partiera al fútbol extranjero.

“Sí existió la posibilidad (de que Castro jugara en Colo Colo). Hablamos varias veces con Aníbal Mosa y él después también me llamó para decirme que no iban a seguir con las negociaciones”, afirmó el timonel de Limache.

En cuanto a la oferta internacional por “Popín”, señaló: “Hasta hoy por la mañana incluso existía la posibilidad de que Daniel partiera al Bolívar, pero lo que llegó no era lo que esperábamos, ni para el jugador ni para el club, así que continúa con nosotros hasta junio, cuando se abra el mercado más masivo en México, que es donde nosotros tenemos puesto el foco”.