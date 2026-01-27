;

AUDIO. La oferta de última hora que pudo sacar a “Popín” Castro al extranjero: Colo Colo también estuvo en carrera

César Villegas, presidente de Deportes Limache, reveló las diversas propuestas que recibió el club para vender al máximo goleador de los “tomateros”.

Javier Catalán

César Villegas, presidente de Deportes Limache

César Villegas, presidente de Deportes Limache

08:27

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Deportes Limache es uno de los equipos que más se ha reforzado para la temporada 2026, además de hacerlo con grandes nombres en ofensiva, como Jean Meneses y Joaquín Montecinos.

Eso sí, durante este mercado, los “tomateros” estuvieron a punto de perder a su jugador más importante: Daniel Castro, quien recibió numerosas ofertas para salir del equipo.

Así lo confirmó César Villegas, presidente del club, en conversación con Los Tenores de la Tarde, donde aseguró que Colo Colo fue uno de los más interesados e incluso que existió una propuesta para que el máximo goleador de la institución partiera al fútbol extranjero.

Revisa también:

ADN

“Sí existió la posibilidad (de que Castro jugara en Colo Colo). Hablamos varias veces con Aníbal Mosa y él después también me llamó para decirme que no iban a seguir con las negociaciones”, afirmó el timonel de Limache.

En cuanto a la oferta internacional por “Popín”, señaló: “Hasta hoy por la mañana incluso existía la posibilidad de que Daniel partiera al Bolívar, pero lo que llegó no era lo que esperábamos, ni para el jugador ni para el club, así que continúa con nosotros hasta junio, cuando se abra el mercado más masivo en México, que es donde nosotros tenemos puesto el foco”.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad