Es oficial: Damián Pizarro fue presentado en Racing y vestirá un dorsal histórico

Damián Pizarro vuelve a Sudamérica en busca de relanzar su carrera, tras pasar cerca de un año y medio con escasa continuidad en Europa.

Este martes, el atacante chileno fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Racing Club de Avellaneda, donde jugará durante toda la temporada 2026.

“¡Pizarro es jugador de Racing! El delantero chileno de 20 años llega a préstamo desde Udinese, por un año y sin cargo. ¡Bienvenido al Primer Grande!”, escribieron desde la “Academia” en su anuncio oficial en redes sociales.

El formado en Colo Colo utilizará el dorsal 14 durante su estadía en Argentina, donde tendrá una ardua tarea si quiere ganarse la titularidad, ya que deberá competir en el puesto con Adrián “Maravilla” Martínez, uno de los mejores “9” del continente. De hecho, en 95 partidos con los albicelestes, el ariete trasandino suma 52 goles.

Ahora, Pizarro deberá integrarse a los trabajos de Gustavo Costas, y su primer desafío podría llegar rápidamente, ya que este miércoles Racing enfrentará a Rosario Central por la segunda fecha del Torneo Apertura.