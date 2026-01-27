Gobernación Marítima de Puerto Montt confirma hallazgo de tercer cuerpo tras naufragio de embarcación en Reloncaví

La Gobernación Marítima de Puerto Montt informó este martes el hallazgo de un tercer cuerpo en las labores de rebusca tras el hundimiento de la embarcación Koñimo I, que prestaba apoyo a centros de cultivo en el Estuario de Reloncaví, frente a Cochamó.

El accidente ocurrió pasadas las 04:00 horas y hasta ahora ha dejado tres fallecidos, tres desaparecidos y dos sobrevivientes.

La nave, con matrícula 3349 del puerto de Coronel, se hundió en medio de la madrugada, y la Armada mantiene un operativo de búsqueda activo para localizar a los tripulantes que aún no han sido encontrados.