Fatal accidente en volcán Calbuco: excursionista pierde la vida tras caer por una ladera / FELIPE CONSTANZO

Un excursionista falleció este sábado tras sufrir una caída de aproximadamente 200 metros mientras descendía del volcán Calbuco, en la Región de Los Lagos.

Según información preliminar, cerca de las 15:00 horas Carabineros recibió una llamada de emergencia de un hombre que había realizado el ascenso al macizo junto a un amigo.

De acuerdo con la información entregada por la policía, durante el descenso su acompañante cayó por una ladera del volcán por causas que aún son investigadas.

Tras el accidente, el excursionista logró encontrar a la víctima y constató que se encontraba sin signos vitales, por lo que dio aviso a las autoridades.

A raíz de la emergencia, se activó un operativo para recuperar el cuerpo desde una zona de difícil acceso.

Por instrucción de la Fiscalía, las labores quedaron a cargo de personal especializado del GOPE de Carabineros, con apoyo de un helicóptero de la Fuerza Aérea de Chile (FACh).

Hasta el momento, las circunstancias que originaron la caída continúan siendo investigadas por las autoridades.