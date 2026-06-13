Tragedia en Antofagasta: confirman que niño de 9 años que murió en devastador incendio pertenecía a escuela de Cobreloa

Una profunda conmoción provocó en Antofagasta y en el mundo del fútbol chileno la muerte de un niño de 9 años durante un incendio de gran magnitud que afectó al Campamento Mujeres Unidas.

La emergencia, registrada durante la jornada del viernes, dejó además 49 personas damnificadas y nueve viviendas completamente destruidas.

La víctima fue identificada como Leandro Montaño, quien, según se confirmó durante las últimas horas, integraba la escuela oficial de fútbol de Cobreloa en Antofagasta. Su fallecimiento generó múltiples muestras de pesar tanto entre vecinos como en la comunidad deportiva ligada al club loíno.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el siniestro movilizó a un amplio contingente de equipos de emergencia para evitar que las llamas se propagaran a más viviendas del sector. Sin embargo, pese a los esfuerzos desplegados, el menor se convirtió en la única víctima fatal de la tragedia.

El emotivo mensaje de despedida de Cobreloa a Leandro Montaño

Tras conocerse la noticia, Cobreloa utilizó sus redes sociales para despedir al pequeño futbolista con un sentido mensaje dirigido a su familia, amigos y compañeros de escuela.

Desde la institución expresaron: “Con profundo dolor nos hemos enterado del fallecimiento de Leandro Montaño, pequeño de 9 años que pertenecía a la escuela de fútbol oficial de Cobreloa en Antofagasta”.

El club también manifestó sus condolencias señalando: “Con mucho respeto, y consternados por la noticia, enviamos nuestro más sincero pésame a su familia y amigos por su irreparable pérdida”.

En la publicación, la entidad naranja destacó el vínculo que el menor había construido con quienes compartían junto a él en la escuela deportiva. “Tu huella dentro de la familia cobreloína será imborrable querido Leandro. Muchas gracias por pertenecer a ella, y por entregar tantos momentos de felicidad a tus compañeros”, indicaron.

Finalmente, el mensaje concluyó con una emotiva despedida: “Hasta siempre querido guerrero naranja”.