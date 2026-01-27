;

Fiscalía precisa las penas que solicitarán para Sauer, Villalobos y Hermosilla en el denominado caso Factop-Audio

La fiscal regional Lorena Parra confirmó la acusación contra diez imputados, tras el cierre de la investigación, y detalló los delitos por los que se pedirán condenas de cárcel.

Martín Neut

Tamara Aranda

Caso Audios Factop

Caso Audios Factop / Diego Martin

El Ministerio Público ingresó la acusación contra diez imputados en el denominado caso Factop-Audio-Parque Capital, luego de cerrar la investigación el pasado 16 de enero, dando paso a la etapa previa al juicio oral ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

La fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, confirmó que la acusación fue presentada el 26 de enero, precisando que “los principales acusados son aquellos imputados que participan en el audio, que fue masivamente difundido”.

En detalle, la persecutora informó que se solicitaron penas de hasta 20 años de cárcel. Para Daniel Sauer, la Fiscalía pidió “una pena de 20 años por distintos delitos”, entre ellos estafa, administración desleal, infracción a la Ley de Mercado de Valores y soborno.

Casi 3 años de investigación

En el caso de Leonarda Villalobos, se solicitaron 18 años por “delitos tributarios, lavado activo y también por el delito de soborno”, mientras que para Luis Hermosilla se pidieron 14 años por “delitos tributarios, lavado de activos y por el delito de soborno”.

Parra añadió que, si bien la acusación contempla a diez imputados, “en esta causa ya se cuenta con condenas previas”, específicamente por cohecho, tratándose de funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la Tesorería General de la República.

Finalmente, la fiscal recordó que la investigación se inició de oficio el 14 de noviembre de 2023 y que fue ampliándose a distintas aristas. “Desde la primera formalización hasta la fecha de cierre transcurrió un poco más de un año y medio”, destacando que el Ministerio Público desarrolló una investigación “prolija, rigurosa, en un tiempo acotado”.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad