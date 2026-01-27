Fiscalía precisa las penas que solicitarán para Sauer, Villalobos y Hermosilla en el denominado caso Factop-Audio

El Ministerio Público ingresó la acusación contra diez imputados en el denominado caso Factop-Audio-Parque Capital, luego de cerrar la investigación el pasado 16 de enero, dando paso a la etapa previa al juicio oral ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

La fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, confirmó que la acusación fue presentada el 26 de enero, precisando que “los principales acusados son aquellos imputados que participan en el audio, que fue masivamente difundido”.

En detalle, la persecutora informó que se solicitaron penas de hasta 20 años de cárcel. Para Daniel Sauer, la Fiscalía pidió “una pena de 20 años por distintos delitos”, entre ellos estafa, administración desleal, infracción a la Ley de Mercado de Valores y soborno.

Casi 3 años de investigación

En el caso de Leonarda Villalobos, se solicitaron 18 años por “delitos tributarios, lavado activo y también por el delito de soborno”, mientras que para Luis Hermosilla se pidieron 14 años por “delitos tributarios, lavado de activos y por el delito de soborno”.

Parra añadió que, si bien la acusación contempla a diez imputados, “en esta causa ya se cuenta con condenas previas”, específicamente por cohecho, tratándose de funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la Tesorería General de la República.

Finalmente, la fiscal recordó que la investigación se inició de oficio el 14 de noviembre de 2023 y que fue ampliándose a distintas aristas. “Desde la primera formalización hasta la fecha de cierre transcurrió un poco más de un año y medio”, destacando que el Ministerio Público desarrolló una investigación “prolija, rigurosa, en un tiempo acotado”.