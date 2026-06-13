Temblor se registra en la zona central de Chile hoy sábado: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo

Un temblor se percibió en horas de la tarde de este sábado 13 de junio en la zona central de Chile.

Según detalló el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4,1.

Mientras que su epicentro se ubicó a 27 kilómetros al noreste de Vichuquén, en la región de O’Higgins.

El sismo tuvo lugar a eso de las 18:30 horas, y también se percibió en localidades como Pichilemu, San Fernando, Rancagua, Lolol, Santa Cruz; y en Sagrada Familia, Curicó, Rauco y Teno, en la región del Maule.