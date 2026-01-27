;

Defensa de imputado por incendios en Biobío: “Los dueños sabían (...) y se quiere que un trabajador agrícola adopte las medidas de seguridad”

El defensor público sostuvo que su representado no tenía control sobre la infraestructura del predio y cuestionó que se le atribuya responsabilidad por medidas de seguridad que correspondían a los propietarios del lugar.

Cristóbal Álvarez

Defensa de imputado por incendios en Biobío: “Los dueños sabían (...) y se quiere que un trabajador agrícola adopte las medidas de seguridad”

Durante la audiencia de formalización de Carlos Luna —imputado por los incendios forestales registrados en la región del Biobío— la defensa cuestionó los cargos formulados por la Fiscalía y apuntó a una posible responsabilidad de los propietarios del predio donde se habría originado el primer foco.

A la salida del tribunal, el defensor público de Biobío, Pablo Ardouain, sostuvo que Luna no era propietario del inmueble ni responsable de las condiciones de la cocina a leña utilizada en el lugar.

En esa línea, afirmó que la chimenea presentaba deficiencias conocidas por los dueños del terreno, sin que se adoptaran medidas preventivas.

Revisa también:

ADN

Los dueños sabían del estado de esta chimenea y no adoptaron resguardos. Y se quiere que un trabajador agrícola, que llevaba tres días en el predio, adopte esas medidas”, señaló el abogado.

Según la de Luna, al momento de producirse el primer incendio —denominado Buen Retiro— se encontraba cocinando en una cocina a leña, la cual, debido a su estado, habría generado las llamas que alcanzaron una zona con vegetación. De acuerdo con el parte policial, el hecho ocurrió a las 15:10 horas del sábado 17 de enero.

Ese incendio fue alertado por el propio imputado y posteriormente controlado por Bomberos, quedando citado a declarar por ese episodio. Además, Luna sostuvo que colaboró en las labores de contención y extinción de las llamas en el sector.

El Ministerio Público accedió a registros de cámaras de vigilancia y planteó que pavesas originadas en Buen Retiro habrían recorrido 2,25 kilómetros, dando inicio al incendio Las Trinitarias a las 16:43 horas del mismo día, siniestro que consumió cerca de 16 mil hectáreas.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Luna 20 cuasidelitos de homicidio, al atribuirle responsabilidad en la muerte de 19 personas en Lirquén, comuna de Penco, y una en Punta de Parra, en Tomé. Frente a ello, la defensa reiteró que su representado no tenía dominio ni control del predio ni de sus instalaciones.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad