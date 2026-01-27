Defensa de imputado por incendios en Biobío: “Los dueños sabían (...) y se quiere que un trabajador agrícola adopte las medidas de seguridad”

Durante la audiencia de formalización de Carlos Luna —imputado por los incendios forestales registrados en la región del Biobío— la defensa cuestionó los cargos formulados por la Fiscalía y apuntó a una posible responsabilidad de los propietarios del predio donde se habría originado el primer foco.

A la salida del tribunal, el defensor público de Biobío, Pablo Ardouain, sostuvo que Luna no era propietario del inmueble ni responsable de las condiciones de la cocina a leña utilizada en el lugar.

En esa línea, afirmó que la chimenea presentaba deficiencias conocidas por los dueños del terreno, sin que se adoptaran medidas preventivas.

“Los dueños sabían del estado de esta chimenea y no adoptaron resguardos. Y se quiere que un trabajador agrícola, que llevaba tres días en el predio, adopte esas medidas”, señaló el abogado.

Según la de Luna, al momento de producirse el primer incendio —denominado Buen Retiro— se encontraba cocinando en una cocina a leña , la cual, debido a su estado, habría generado las llamas que alcanzaron una zona con vegetación. De acuerdo con el parte policial, el hecho ocurrió a las 15:10 horas del sábado 17 de enero.

Ese incendio fue alertado por el propio imputado y posteriormente controlado por Bomberos, quedando citado a declarar por ese episodio. Además, Luna sostuvo que colaboró en las labores de contención y extinción de las llamas en el sector.

El Ministerio Público accedió a registros de cámaras de vigilancia y planteó que pavesas originadas en Buen Retiro habrían recorrido 2,25 kilómetros, dando inicio al incendio Las Trinitarias a las 16:43 horas del mismo día, siniestro que consumió cerca de 16 mil hectáreas.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Luna 20 cuasidelitos de homicidio, al atribuirle responsabilidad en la muerte de 19 personas en Lirquén, comuna de Penco, y una en Punta de Parra, en Tomé. Frente a ello, la defensa reiteró que su representado no tenía dominio ni control del predio ni de sus instalaciones.