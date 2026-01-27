;

Tribunal de Los Lagos autoriza petición de Fiscalía: demolerán casa donde vivía Julia Chuñil

El Ministerio Público podrá remover el terreno y demoler construcciones en un predio de Máfil.

Cristóbal Álvarez

Matías Gallegos

Tribunal de Los Lagos autoriza petición de Fiscalía: demolerán casa donde vivía Julia Chuñil

Durante este martes, el Juzgado de Garantía de Los Lagos autorizó la demolición total o parcial de la vivienda y una bodega ubicadas en un predio de la comuna de Máfil, lugar donde vivía Julia Chuñil y donde, según la investigación, habría ocurrido su asesinato.

La decisión fue tomada por el juez de garantía Andrés Riveros, luego de una solicitud del Ministerio Público, al considerar que estas diligencias son necesarias para avanzar en la investigación, aun cuando afecten el derecho de propiedad.

En concreto, la Fiscalía quedó autorizada para demoler o desarmar construcciones como la casa, bodegas o cobertizos, además de realizar excavaciones, perforaciones y remoción del terreno, usando herramientas manuales o maquinaria, con el fin de buscar evidencia relevante para el caso.

Los detalles del asesinato

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, en la muerte de Julia Chuñil habrían participado sus hijos Pablo San Martín, Jeannette Troncoso y Javier Troncoso.

Según esta versión, tras una discusión, Javier Troncoso habría dado muerte a la mujer por ahorcamiento y, posteriormente, Pablo San Martín lo habría ayudado a ocultar el cuerpo.

Estos hechos, según el Ministerio Público, fueron confesados por el exyerno de la víctima y respaldados por otros dos testigos protegidos.

Actualmente, el presunto autor material del crimen se mantiene en prisión preventiva, mientras que los otros imputados cumplen la medida cautelar de arresto domiciliario.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad