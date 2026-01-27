Tribunal de Los Lagos autoriza petición de Fiscalía: demolerán casa donde vivía Julia Chuñil

Durante este martes, el Juzgado de Garantía de Los Lagos autorizó la demolición total o parcial de la vivienda y una bodega ubicadas en un predio de la comuna de Máfil, lugar donde vivía Julia Chuñil y donde, según la investigación, habría ocurrido su asesinato.

La decisión fue tomada por el juez de garantía Andrés Riveros, luego de una solicitud del Ministerio Público, al considerar que estas diligencias son necesarias para avanzar en la investigación, aun cuando afecten el derecho de propiedad.

En concreto, la Fiscalía quedó autorizada para demoler o desarmar construcciones como la casa, bodegas o cobertizos , además de realizar excavaciones, perforaciones y remoción del terreno, usando herramientas manuales o maquinaria, con el fin de buscar evidencia relevante para el caso.

Los detalles del asesinato

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, en la muerte de Julia Chuñil habrían participado sus hijos Pablo San Martín, Jeannette Troncoso y Javier Troncoso.

Según esta versión, tras una discusión, Javier Troncoso habría dado muerte a la mujer por ahorcamiento y, posteriormente, Pablo San Martín lo habría ayudado a ocultar el cuerpo.

Estos hechos, según el Ministerio Público, fueron confesados por el exyerno de la víctima y respaldados por otros dos testigos protegidos.

Actualmente, el presunto autor material del crimen se mantiene en prisión preventiva, mientras que los otros imputados cumplen la medida cautelar de arresto domiciliario.