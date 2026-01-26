;

Así se habría originado el incendio en el Biobío: formalizan al único imputado por el siniestro que dejó al menos 20 personas fallecidas

El Ministerio Público imputó al acusado por infracción a la Ley de Bosques, 20 cuasidelitos de homicidio y 14 delitos de lesiones graves, tras establecer su presunta responsabilidad en el inicio del fuego.

Cristóbal Álvarez

Nicolás Medina

Durante este lunes se realizó la formalización del único detenido e imputado en la causa que investiga el origen del incendio forestal registrado en el sector Trinitarias, en la región del Biobío, siniestro que provocó la muerte de al menos 20 personas.

En concreto, el Ministerio Público formalizó al acusado por infracción a la Ley de Bosques, además de 20 cuasidelitos de homicidio y 14 delitos de lesiones graves, en el marco de una investigación que apunta a su responsabilidad directa en el inicio del fuego.

Según expuso la Fiscalía, al imputado se le atribuye haber provocado un incendio forestal de gran magnitud debido al uso negligente de una estufa adaptada como cocina, sin medidas de seguridad, al interior de un inmueble ubicado en el sector El Pino, en la comuna de Concepción, el pasado 17 de enero de 2026.

Por estos hechos, el Ministerio Público responsabilizó al imputado como autor del incendio forestal y de sus consecuencias, atribuyéndole negligencia en el manejo de una fuente de calor que dio origen a uno de los incendios más graves registrados en la zona.

En cuanto a las penas, el acusado arriesga hasta cinco años de cárcel por la infracción a la Ley de Bosques, mientras que la Fiscalía deberá definir en las próximas etapas procesales cómo se computarán las sanciones asociadas a los 20 cuasidelitos de homicidio, si de forma conjunta o separada.

Los detalles

De acuerdo con la imputación, la estufa utilizada, adaptada para cocinar, no contaba con dispositivos obligatorios de seguridad, como atrapachispas ni gorro en el cañón, lo que permitió la expulsión de material incandescente que entró en contacto con la vegetación circundante. Ademas, se señala que el imputado prendió el aparato con el cañon con contacto directo con un arbusto del lugar.

Ese foco inicial, sumado a las condiciones del terreno, la carga vegetal y el viento, habría facilitado una rápida propagación del fuego. En ese contexto, Fisclí apunta a que el incendio avanzó desde Concepción hacia las comunas de Penco y Tomé, generando focos secundarios a varios kilómetros del punto de origen.

Como resultado, según la acusación, las pavesas fueron transportadas a una distancia aproximada de 2,25 kilómetros hasta el fundo Trinitarias, propiedad de Forestal Arauco, donde se originó un segundo foco de incendio tras caer una pavesa sobre un árbol de ocho metros de altura.

Como consecuencia del siniestro provocado por la negligencia del imputado, la Fiscalía lo acusa por la muerte de 19 personas ya identificadas y de un último cuerpo que aún no ha sido identificado por el Serivico Medico Legal.

