VIDEO. Con chaleco de imputada puesto: inicia segunda jornada de formalización de Ángela Vivanco

La exministra de la Corte Suprema pasó la noche en el penal de San Joaquín tras ampliarse su detención, mientras la Fiscalía la imputa por cohecho reiterado y lavado de activos en el marco del caso Belaz Movitec.

Cristóbal Álvarez

Durante este martes comenzó la segunda jornada de formalización de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, imputada por los delitos de cohecho reiterado y lavado de activos, luego de que su detención fuera ampliada durante la audiencia realizada ayer.

La nueva jornada se inició tras la resolución del tribunal que permitió extender su detención, instancia en la que Vivanco pasó la noche en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, bajo custodia de Gendarmería.

La decisión fue adoptada luego de una extensa audiencia encabezada por la Fiscalía Regional de Los Lagos, donde se formalizó a la exministra por ambos delitos. La diligencia continuará durante esta jornada tras la ampliación decretada por el tribunal.

Los detalles

Ángela Vivanco compareció ante el juez Cristián Sánchez para enfrentar los cargos en el marco del denominado caso Belaz Movitec, también conocido como la “trama bielorrusa”, luego de haber sido detenida la noche del domingo por personal del OS-7 de Carabineros.

En su resolución, el tribunal dio por acreditada la existencia de un pacto ilícito entre Vivanco, su pareja Gonzalo Migueles y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, el cual habría tenido como objetivo favorecer a un consorcio chileno-bielorruso en litigios sostenidos contra Codelco.

Asimismo, la Fiscalía estableció que Vivanco y Migueles habrían recibido al menos 90 millones de pesos mientras las causas se encontraban en tramitación ante la Corte Suprema.

El juez también sostuvo que la entonces ministra incurrió en una infracción grave a sus deberes, al concurrir con su voto a resoluciones favorables para el consorcio, las que obligaron a la estatal Codelco a desembolsar cerca de 12 mil millones de pesos.

Finalmente, el tribunal concluyó que la reiteración de los delitos imputados y el impacto de estos hechos en la credibilidad del Poder Judicial justificaban la medida de prisión preventiva, al considerarla la única cautelar proporcional para asegurar el éxito de la investigación.

