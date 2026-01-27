“Necesito desahogar mis emociones”: la furia de la número 3 del mundo tras quedar eliminada del Australian Open / Darrian Traynor

En un Australian Open que ha estado marcado por el avance de los candidatos y candidatas al título, en la madrugada de este martes se produjo una de las sorpresas de la semana.

Esto en el cuadro femenino, donde la número 3 del mundo, Coco Gauff, tuvo una jornada para el olvido tras caer con contundencia en cuartos de final ante la ucraniana Elina Svitolina.

La norteamericana apenas pudo ganar 3 games, sufriendo una dura derrota por 6/1 y 6/2 en apenas 59 minutos de juego.

Coco Gauff aguantó como pudo su enojo en la Rod Laver Arena, pero en cuanto enfiló a su camarín se desquitó haciendo añicos su raqueta.

“No creo que sea malo. Intento no hacerlo en la cancha delante de niños ni cosas así, pero sí sé que necesito desahogar mis emociones; si no, voy a ser irritable con la gente que me rodea. No quiero hacer eso, no se lo merecen. Hicieron lo mejor que pudieron”, explicó en conferencia de prensa, defendiendo su derecho a expresar su furia en privado.

“Traté de hacerlo en un lugar donde nadie me estuviera grabando, pero obviamente me mostraron igual. Siento que el único lugar realmente privado acá es en el camarín”, cuestionó Coco Cauff tras quedar fuera del Australian Open en los cuartos de final.