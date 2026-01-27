;

Famoso actor argentino se rinde ante el "Chino" Ríos: "Qué pedazo de jugador, es un crack total"

Ricardo Darín elogió el talento del extenista chileno. También opinó sobre Federer, Nadal y Djokovic, entre otras leyendas del tenis.

Daniel Ramírez

Famoso actor argentino se rinde ante el “Chino” Ríos: “Qué pedazo de jugador, es un crack total”

Famoso actor argentino se rinde ante el “Chino” Ríos: “Qué pedazo de jugador, es un crack total” / FOTO: LUIS BOZZO B./AGENCIAUNO

El reconocido actor argentino, Ricardo Darín, llenó de elogios al extenista chileno Marcelo Ríos en una reciente entrevista donde el trasandino abordó su fanatismo y pasión por el tenis.

En diálogo con ESPN, Darín evaluó a varias leyendas del tenis mundial, como Federer, Nadal, Djokovic, Vilas, Agassi, y cuando le preguntaron por el “Chino”, respondió: “Qué pedazo de jugador, qué talento... Es un crack total”.

El intérprete de 69 años, quien actuó en películas y series populares como ‘Nueve reinas’, ‘El secreto de sus ojos’, ‘Relatos salvajes’ y ‘El Eternauta’, aseguró que Roger Federer es “la belleza, el estilo y el buen gusto aplicado al tenis”.

Respecto a Rafael Nadal, comentó: “Es una leyenda, tiene 14 Roland Garros, no se puede agregar nada más”.

Y sobre Novak Djokovic, mencionó: “Es un fenómeno, pero no estamos en condiciones de analizarlo todavía porque puede pasar cualquier cosa con Nole”.

