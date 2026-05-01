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Estuvo tres días sin comunicación: Cancillería confirma contacto con Macarena Chahuán tras ser desembarcada en Grecia

El cónsul de Chile en Atenas prestó asistencia a la periodista, mientras el Gobierno monitorea la situación de otros seis chilenos detenidos por Israel en la Flotilla Global Sumud.

Mario Vergara

Estuvo tres días sin comunicación: Cancillería confirma contacto con Macarena Chahuán tras ser desembarcada en Grecia

Estuvo tres días sin comunicación: Cancillería confirma contacto con Macarena Chahuán tras ser desembarcada en Grecia / Mario Vergara

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile actualizó este viernes la situación de los connacionales que participaban en la Flotilla Global Sumud, misión que fue interceptada por fuerzas israelíes en aguas internacionales mientras intentaba entregar ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.

La Cancillería informó que el cónsul de Chile en Atenas ya logró establecer contacto con la activista y periodista Macarena Chahuán, de quien se desconoció su paradero por 3quien fue desembarcada en territorio griego y ha recibido la asistencia consular correspondiente.

La interceptación de la misión civil, que zarpó hace dos semanas desde diversos puntos de Europa, resultó en la detención de aproximadamente 175 personas por parte de las autoridades de Israel.

Entre los detenidos se encuentra una delegación chilena compuesta por figuras del ámbito artístico, periodístico y social, cuya situación jurídica y de salud está siendo seguida de cerca por el Ejecutivo.

Monitoreo en Tel Aviv

Además de Chahuán, en la flotilla participaban otros seis ciudadanos chilenos:

  • El artista visual Claudio Caiozzi (Caiozzama).
  • El exvocero estudiantil Víctor Chanfreau.
  • La panelista y productora de televisión Carolina Eltit.
  • El periodista Ignacio Ladrón de Guevara.
  • El cineasta Bruno Salas.
  • El antropólogo Franco Torti.

Desde el Gobierno aseguraron que el consulado de Chile en Tel Aviv se mantiene en “contacto directo con la cancillería israelí” para continuar monitoreando el estado de este grupo.

La prioridad de las gestiones diplomáticas es velar por la protección de los derechos de los connacionales y asegurar su pronto retorno o liberación, dependiendo de los protocolos de expulsión que aplique el Estado de Israel en estos casos de interceptación marítima, aseguraron desde RR.EE.

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