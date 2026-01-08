;

Dos nuevas figuras europeas se suman al Chile Open 2026: “Nos vemos pronto en Santiago”

La organización del torneo de tenis más importante del país confirmó la participación del italiano Lorenzo Sonego y el francés Alexander Muller.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

El Chile Open 2026 continúa fortaleciendo su cuadro principal y este jueves confirmó la participación de dos nuevas figuras del circuito ATP: Lorenzo Sonego y Alexandre Müller, quienes competirán por primera vez en Santiago.

Sonego, de 30 años y actual 39 del ranking ATP, es uno de los tenistas italianos más consolidados de la última década. Ha sido campeón en cuatro oportunidades en el circuito y cuenta con destacadas actuaciones en Grand Slams y Masters 1000.

Revisa también:

ADN

Por su parte, el francés Alexandre Müller, de 28 años y 52 del mundo, vive uno de los mejores momentos de su carrera. Durante la temporada 2025 logró consolidarse dentro del top 60 del ranking ATP y ganar su primer torneo ATP en Hong Kong.

“La llegada de Lorenzo Sonego y Alexandre Müller confirma el momento que vive el Chile Open 2026. Este tipo de confirmaciones nos permite proyectar una edición 2026 muy atractiva, con partidos de alto nivel desde las primeras rondas”, señaló Catalina Fillol, directora del Chile Open.

Por su parte, Sonego declaró que “será mi primera vez jugando en Chile y estoy muy emocionado por experimentar la energía del público. Nos vemos pronto en Santiago.

Ambos jugadores debutarán en el cuadro principal del torneo en Santiago y se suman a los tenistas ya confirmados: Mateo Berretini, Luciano Darderi, Alejandro Tabilo y Francisco Cerúndolo.

El certamen se disputará entre el 21 de febrero y el 1 de marzo de 2026, en el Club Deportivo San Carlos de Apoquindo, incluyendo rondas de qualy y actividades especiales para los fanáticos.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad