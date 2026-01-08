Dos nuevas figuras europeas se suman al Chile Open 2026: “Nos vemos pronto en Santiago”

El Chile Open 2026 continúa fortaleciendo su cuadro principal y este jueves confirmó la participación de dos nuevas figuras del circuito ATP: Lorenzo Sonego y Alexandre Müller, quienes competirán por primera vez en Santiago.

Sonego, de 30 años y actual 39 del ranking ATP, es uno de los tenistas italianos más consolidados de la última década. Ha sido campeón en cuatro oportunidades en el circuito y cuenta con destacadas actuaciones en Grand Slams y Masters 1000.

Por su parte, el francés Alexandre Müller, de 28 años y 52 del mundo, vive uno de los mejores momentos de su carrera. Durante la temporada 2025 logró consolidarse dentro del top 60 del ranking ATP y ganar su primer torneo ATP en Hong Kong.

“La llegada de Lorenzo Sonego y Alexandre Müller confirma el momento que vive el Chile Open 2026. Este tipo de confirmaciones nos permite proyectar una edición 2026 muy atractiva, con partidos de alto nivel desde las primeras rondas”, señaló Catalina Fillol, directora del Chile Open.

Por su parte, Sonego declaró que “será mi primera vez jugando en Chile y estoy muy emocionado por experimentar la energía del público. Nos vemos pronto en Santiago”.

Ambos jugadores debutarán en el cuadro principal del torneo en Santiago y se suman a los tenistas ya confirmados: Mateo Berretini, Luciano Darderi, Alejandro Tabilo y Francisco Cerúndolo.

El certamen se disputará entre el 21 de febrero y el 1 de marzo de 2026, en el Club Deportivo San Carlos de Apoquindo, incluyendo rondas de qualy y actividades especiales para los fanáticos.